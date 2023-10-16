Zelenskiy bunu hiç beklemiyordu! İsrail'i ziyaret isteği Netanyahu tarafından reddedildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail Hamas çatışması başlamasından sonra yaptığı açıklamaları ile soykırım ve katliamdan yana tavır koyarak İsrail'i destekleyen açıklamalarından sonra İsrail'i ziyaret etme isteğine Netanyahu'dan şok bir yanıt geldi.

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Zelenskiy bunu hiç beklemiyordu! İsrail'i ziyaret isteği Netanyahu tarafından reddedildi 1

ZELENSKİY TARAFINI SEÇMİŞTİ

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Avrupa ülkelerine giden Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte İsrail'e bir dayanışma ziyareti yapmayı planladı.

DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail'e desğini açıklayan Zelenskiy, Tel Aviv'in "teröristlerin saldırılarına karşı kendini savunma hakkının tartışılmaz olduğunu" söylemişti.

Zelenskiy bunu hiç beklemiyordu! İsrail'i ziyaret isteği Netanyahu tarafından reddedildi 2

İSRAİL FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Volodimir Zelenskiy'nin isteği Tel Aviv tarafından reddedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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