Zelenskiy bunu hiç beklemiyordu! İsrail'i ziyaret isteği Netanyahu tarafından reddedildi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail Hamas çatışması başlamasından sonra yaptığı açıklamaları ile soykırım ve katliamdan yana tavır koyarak İsrail'i destekleyen açıklamalarından sonra İsrail'i ziyaret etme isteğine Netanyahu'dan şok bir yanıt geldi.