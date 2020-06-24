Fenerbahçe ve Türk basketboluna değer katan Sırp antrenör Željko Obradović ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı. Ayrılık kararı taraftarları derinden üzerken Obradović hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında Zeljko Obradovic kimdir? Zeljko Obradovic Fenerbahçe| Obradovic neden ayrıldı?

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ZELJKO OBRADOVİC KİMDİR? FENERBAHÇE KARİYERİ

Želimir Željko Obradović 9 Mart 1960 Cacak doğumlu Sırp Basketbol Koçu ve eski profesyonel basketbolcudur. 5 farklı kulüp ile 9 EuroLeague şampiyonluğu kazandığı için, Avrupa’nın en iyi koçlarından biri olarak kabul edilir. Kulüp düzeyinde başarıların yanı sıra millî başarıları da vardır. 1997 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı ve 1998 FIBA Basketbol Dünya Kupası’nı kazanmıştır. 2017 Nisan ayında Euroleague yönetimi tarafından Euroleague Basketbol Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'le yollarını ayırdı

Obradovic Fenerbahçe’nin başına 2013 yılında geçti. Onunla beraber kulüp, tarihindeki en parlak dönemini yaşadı ve Avrupa’nın sayılı basketbol takımları arasına girdi. Fenerbahçe EuroLeague’de İlk Final Four, ilk final, ilk şampiyonluk ve dört kere üst üstte Final Four oynama başarısını onunla gösterdi. 2015 yılında Euroleague play-offlarında son şampiyon Maccabi Telaviv’i eleyen takım tarihinde ilk kez final foura kaldı. Madrid’deki final fourda Fenerbahçe dördüncülükle yetindi. Ertesi yıl final four'da İspanya’nın Saski Baskonia (eski adıyla Laboral Kutxa) takımıyla eşleşen Fenerbahçe yine üstün geldi. Finalde ise CSKA’ya mağlup olundu.

Fenerbahçe 2016-17 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupasını Anadolu Efes’i 77-69 yenerek kazandı. Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Anadolu Efes ile karşılaştı ve bu mücadeleden mağlup ayrıldı. Euroleague’de normal sezonu 5. olarak tamamladı. Ardından Panathinaikos’u deplasman dezavantajına rağmen 0-3’le eleyerek final foura yükseldi. İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki final four mücadelesinde Real Madrid’i eleyerek finalde Olympiakos’un rakibi oldu. Final maçını 80-64’lük skorla kazanan Fenerbahçe Eureoleague’de şampiyon oldu ve bunu başaran ilk Türk takımı olarak Türk Basketbol tarihine geçti. Türkiye Basketbol Ligi’nde ise sadece 2 mağlubiyet aldı ve sezonu lider tamamladı. Çeyrek finalde Tofaş ve yarı finalde Darüşşafaka’ya da mağlup olmayan Fenerbahçe, ligi kinci bitiren Beşiktaş ile finalde karşılaştı ve rakibini 4-0’la geçerek şampiyon oldu. Böylelikle TBL’de oynadığı 39 maçta 37 galibiyet aldı, son 30 galibiyeti ise üst üste idi. Fenerbahçe genel olarak 2016-17 sezonunu Cumhurbaşkanlığı, Euroleague ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu ile kapattı. Obradovic ise Euroleague’de “Alexander Gomelsky Yılın Koçu Ödülü”ne layık görüldü.

23 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe Beko, Sırp başantrenör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

OBRADOVİC NEDEN AYRILDI?

Zeljko Obradovic ailesiyle aldığı kararla antrenörlüğe bir yıl ara verdi, bu sebeple Fenerbahçe Beko başantrenörlüğü görevinden ayıldı.

Ayrılık kararının ardından açıklama yapan Sırp antrenör Zeljko Obradovic, bir yıl boyunca takım çalıştırma kararını aldığını belirtirken desteklerinden dolayı eski yönetim, mevcut yönetim, oyuncular ve taraftarlara teşekkür etti.

Obradovic açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz hafta Başkanımız Ali Koç, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini ile son derece sıcak ve güven veren görüşmeler gerçekleştirdim. Daha sonrasında da Belgrad’a dönmem ve aile ortamımda birkaç gün geçirerek karar almam noktasında kendileriyle mutabık kaldık. Sonuçta ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım.

Harika geçen yedi yılın sonunda, bana verdikleri destek için eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a ve yönetimine, mevcut Başkanımız Ali Koç’a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy’a ve yönetime kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum. Ayrıca Ülker Ailesi, Doğuş Grubu ve Beko ile diğer tüm iş ortaklarımızın da tüm bu yıllar boyunca bize verdikleri desteklerden bahsetmek istiyorum. Bunun yanı sıra, Maurizio Gherardini tarafından yönetilen ve harika anlar paylaştığımız Erkek Basketbol ofis ekibine de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda teknik ekibimdeki tüm koçlara ve sağlık ekibine, birlikte yaptığımız her şey için ve en önemlisi zor anlarda dahi sahip olduğumuz birliktelik için teşekkür ederim. Bir büyük teşekkürü de yedi yıl boyunca birlikte çalıştığımız oyuncularıma gönderiyorum. Elde ettiğimiz harika sonuçlarda en önemli pay sahibi onlardı. Ve elbette özel bir teşekkür de, onlarsız bu işin hiçbir anlam ifade etmediği taraftarlara etmeliyim. Bize bu yedi yıl boyunca her zaman sonsuz destek ve sevgi gösterdiler. Bu süre zarfında, hayatım boyunca unutamayacağım çok fazla anı bana yaşattılar.

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil. Ve eminim ki taraftarlar, bu süreçte de kulübü desteklemeye devam edecek ve eskiden olduğu gibi büyük sportif başarıları kutlama fırsatı yakalayacaklar."