Zenit - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM

Zenit Fenerbahçe maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek, kaliteli bir mücadeleyi ekranlarınıza taşıyacak. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Rusya'nın zorlu ekibi Zenit ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Zenit maçı canlı anlatımı haberimizde...

ZENİT - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

ZENİT 2-1 FENERBAHÇE

45'

Alper Potuk, yaptığı faulün neticesinde sarı kart gördü.

45'

HARUN'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ! Hernani'nin frikiği köşeye doğru giderken Harun kornere çeldi.

45'

Alper Potuk, ceza yayı önünde Driussi'ye faul yaptı. Zenit tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak.

44'

Sarı-lacivertlilere tur için bu skor yetiyor.

43'

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU! Mehmet Topal, yaklaşık 30 metreden sağ çaprazdan soluyla müthiş bir şut yolladı. Top uzak köşeden ağlarla buluştu.

43'

GOL! Fenerbahçe, farkı bire indirdi.

42'

Jailson'un yaklaşık 35 metreden çektiği sert şut yandan auta gitti.

40'

Fenerbahçe'de Martin ?krtel, Driussi'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

39'

Jailson'un ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şut, kaleci Lunev'in kucağında kaldı.

38'

Zenit böylece tur için kendisine yetecek skoru yakalamış oldu. Bundan sonra Fenerbahçe'nin mutlaka gol bulması lazım.

37'

ZENİT'TEN BİR GOL DAHA! Driussi'nin sol kanattan yaptığı ortaya Hasan Ali'nin üzerinden çok iyi yükselen Azmoun'un kafa vuruşu ağlarla buluştu.

37'

Asist Sebastián Driussi

37'

GOL! Zenit, skoru 2-0 yaptı.

36'

Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

34'

Zenit'te Hernani, Sadık ile girdiği ikili mücadelede ayağını çok fazla kaldırdığı için sarı kart gördü.

33'

Maçın başlangıcı oldukça tempoluydu. Dakikalar ilerledikçe tempo düştü.

32'

Şener sağ kanattan çok kötü bir orta yaptı. Top farklı şekilde auta gitti.

30'

Azmoun, kayarken kaleci Harun ile çarpıştı. İki oyuncu da yerde kaldı. Hakem bir kez daha oyunu durdurdu.

29'

ZENİT'TEN TEHLİKE! Sağ kanattan yapılan yerden ortaya Azmoun dokunacakken son anda araya Mehmet Topal girdi.

28'

Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruş esnasında Zenit'te Ivanovic ve Rakitsky kafa kafaya çarpıştı. Hakem oyunu durdurdu.

27'

Bu arada bir bilgi... Fenerbahçe, Rusya deplasmanında oynadığı beş Avrupa kupası maçında da kalesini gole kapatamadı.

26'

Zenit, yakaladığı kontratakta topu Dzyuba'yla buluşturmaya çalıştırdı. Araya Sadık girdi.

24'

Sadık, Dzyuba ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

21'

Bu dakikalarda top iki takım tarafından da çok fazla havalandırılıyor.

18'

Zenit'te Sardar Azmoun, hücum presi esnasında Sadık Çiftpınar'ın bileğine sert bir faul yaptı. Karşılığında sarı kart gördü.

18'

Bu dakikalarda oyunun temposu biraz düştü.

16'

Alper Potuk, orta sahada basit bir top kaybı yaptı. Ardından Zenit yine tehlikeli geldi.

13'

Sarı-lacivertliler, Zenit'in oyunun başlangıcındaki baskısını kırmış durumda. Daha fazla rakip yarı sahada oynamaya başladılar.

12'

Fenerbahçe bu dakikalarda ön alan baskısını biraz daha ileriye çekti.

11'

Victor Moses'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Lunev'in kucağında kaldı.

10'

İlk 10 dakikada ev sahibi Zenit'in %60'lık bir topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

7'

Zenit'te sol stoper Rakitsky, attığı isabetli uzun paslarla maçın başında oldukça dikkat çekiyor.

5'

Zenit, karşılaşmaya oldukça baskılı başlamıştı. Golü de erken buldular. Fenerbahçe'nin sakinleşmesi lazım.

4'

ZENİT GOLÜ BULDU! Sol kanattan yapılan ortaya Sadık Çiftpınar müdahale etmek istedi. Ardından Azmoun'un bıraktığı topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Magomed Ozdoev, ağları havalandırdı.

4'

GOL! Zenit, 1-0 önde.

2'

Rus ekibi karşılaşmaya oldukça baskılı bir giriş yaptı.

1'

ZENİT'TEN TEHLİKE! Rakitsky'nin savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Azmoun'dan önce kaleci Harun araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

1'

Ve karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

ZENİT'İN İLK 11'LERİ...

Lunev, Ankuyov, Ivanovic, Azmoun, Driussi, Smolnikov, Barrios, Ozdoev, Hernani, Rakits'kyy, Dzyuba

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LERİ...

Harun, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Alper, Şener, Jailson, Moses, Sadık, Eljif, Ayew.

İSTATİSTİKLER

Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 27 iç saha maçının sadece birini kaybetti. Türk takımları Avrupa kupalarında Rus takımları ile deplasmanda oynadığı son 11 maçta galibiyet alamadı (4B 7M); en son Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı yenmişti.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında (ön elemeler dahil) oynadığı son beş deplasman maçında galibiyet alamadı en son Aralık 1996-Kasım 2004 arasında daha uzun bir kazanamama serisi yaşamıştı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'den daha fazla sayıda farklı oyuncu kullanan iki takım var; Arsenal ve Celtic. UEFA Kupası ve Avrupa Ligi eleme turlarında ilk maçı iç sahada 1-0 kazanan takımların %57,8'i tur atlamayı başardı. Harun Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı son 19 penaltının 10'unu kurtardı. Zenit'in UEFA Avrupa Ligi'nde attığı son üç golde Daler Kuzyaev'in doğrudan katkısı bulunuyor. Islam Slimani'nin UEFA Avrupa Ligi'nde kaleyi bulan son üç şutu gol oldu (toplam altı); bu sezon bu turnuvadaki ilk üç isabetli şutunda gol atamamıştı.

SON 5 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.

RUSYA'DA GALİBİYET YOK

Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.

BU SEZON DEPLASMAN PERFORMANSI DİBE VURDU

Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Zenit karşısında Rusya deplasmanında tur arayacak. Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda tek farklı yenilgilerde bile tur atlayan taraf olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak. Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.

YANAL, 9 FUTBOLCUSUNU KULLANMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor. Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı. Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.

VALBUENA VE BENZİA RUSYA'YA GÖTÜRÜLMEDİ

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı’nda oynayacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosu açıklandı.

Cezalı olan Isla ile birlikte UEFA kadrosunda olmalarına rağmen hafif sakatlığı bulunan ve Beşiktaş derbisine saklanan Valbuena ile TFF listesinde olmadığı için motivasyonu biten Benzia kafilede yer almadı.

UEFA kadrosunda bulunmayan Mehmet Ekici, Soldado, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Dirar’dan da yoksun olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 11:00’de kalkan uçakla Rusya’ya hareket etti.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu isimler yer aldı;

"Volkan Demirel, Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Victor Moses, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey."