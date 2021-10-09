Zerdeçal ne demek, TDK'ya göre Zerdeçal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zerdeçal ne demek? Zerdeçal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zerdeçal kelimesi. Peki zerdeçal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zerdeçal nedir, zerdeçal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Zerdeçal kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Zerdeçal kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ZERDEÇAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zerdeçal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zerdeçal kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre zerdeçal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zencefilgillerden, kök saplarından safranı andıran boyalı bir madde çıkarılan, yaprakları sivri uçlu, çiçekleri sarı renkte, çok yıllık bir bitki, Hint safranı (Curcuma longa)

