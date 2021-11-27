Zerrin özer intihar girişiminde bulundu! Ünlü şarkıcı alelacele hastaneye kaldırıldı!Ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin Bakan Yanık'tan flaş açıklama geldi! "Olayın içinde örüntüler var!"Son dakika: Van'da deprem mi oldu 27 Kasım 2021 Cumartesi? Van neden sallandı, kaç şiddetinde, nerede deprem oldu ?Son dakika...Van'da korkutan deprem!Yol verme meselesi yüzünden bir kişinin ölümüne neden olmuştu! Sezer Öztürk, yurt dışına kaçarken yakalandı!Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 27 Kasım 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıBeşiktaş 0-4 Giresunspor | Maç sonucu, özetiŞarkılar Bizi Söyler'de Hakan Altun neden yok? Ünlü sanatçı Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler'den ayrıldı mı? Hasta mı, ne oldu?Öz amcası ve kuzeni tarafından istismara uğradı! Ferhan, henüz çocuk yaştayken defalarca kez cinsel taciz gördü! Genç kız sosyal medyadan yardım çığlığında bulundu!Son dakika: 27 Kasım 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Zerrin özer intihar girişiminde bulundu! Ünlü şarkıcı alelacele hastaneye kaldırıldı!

Zerrin özer intihar girişiminde bulundu! Ünlü şarkıcı alelacele hastaneye kaldırıldı!

Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zerrin Özer’in günlük kullandığı antidepresan ilacından 15 adet kullanarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Zerrin özer intihar girişiminde bulundu! Ünlü şarkıcı alelacele hastaneye kaldırıldı!

DHA'nın aktardığına göre geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi. Özer'e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.

Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Özer'in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Alelacele hastaneye kaldırıldı! Ünlü şarkıcı Zerrin özer intihar girişiminde bulundu!

15 ADET İLAÇ İÇEREK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İHA'nın aktardığı habere göre Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada saat 17.00 sıralarında 64 yaşındaki Özer’in intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Özer'in evinde günlük olarak kullandığı antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Özer’in hastanede tedavi altına alındığı olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığı ifade edildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT