Zerrin Özer'den Bergen ve Dilberay filmlerine ağır gönderme! 'Faydalanmak' olarak yorumladı "Öldükten sonra..."

'Magazin D' programına konuşan usta şarkıcı Zerrin Özer, vasiyetini açıklayarak, öldükten sonra kimsenin ' Zerrin'i anma gecesi ', ' Zerrin filmi ', Zerrin şarkıcı okulu ' gibi şeyler yapmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini belirtti.

"KİMSENİN FAYDALANMASINI İSTEMİYORUM"

"Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimsenin faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi '' dedi.

Zerrin Özer, bu çıkışı akıllara Bergen ve Dilberay gibi isimleri getirdi.

Özer, hayattayken görmediği değerin öldükten sonra da gösterilmemesini ve bu sayede başkalarının kendi üzerinden prim yapmasını istemediğini belirtti.