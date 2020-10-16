Zevkine far yakana ceza !

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, halk arasında çok bilinmeyen Karayolları Trafik Kanunu'nun maddelerine göre, trafik kazalarını azaltmak, önlem almak ve kuralları hiçe sayan sürücülere para cezası çarptırılacağını duyurdu.

Başkanlık açıklamasında, zevkine uzun farlarını yakan sürücülere para ve puan cezası uygulanacağını belirtildi. Karayolları Trafik Kanunu’nun 64/1 maddesine göre; yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri yolculuk halindeyken, yeterince aydınlık olmayan tünellere girerken, benzeri yer ve durumlarda (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamanın cezasının 132 TL olduğu söylendi. Bunun ardından Trafik Kanununun 63. maddesinde düzenlenen 'araçlarda şartlarına uygun ışık donanıma sahip olmamanın cezasının da 598 lira olarak belirledi. Gece sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmanın cezasının da 132 TL olduğu öne sürüldü.



Karayolları Trafik Kanunu'nda far yakmayla ilgili uygulanan bazı cezalar ise şöyle sıralandı:

Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek 132 TL. Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak 132 TL. Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak 132 TL. Sadece park lambaları ile seyretmek 132 TL. Kuyruk (arka kenar-arka park lambası) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak 132 TL.

