Zeynep Bastık ile sevgilisi Tolga Akış evlilik hazırlığı yapıyor

Youtube üzerinden en çok konuşulan ve coverları en çok dinlenen isimleri arasında yer alan Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile evlenmeye hazırlanıyor. Zeynep Bastık, ‘Bir terslik olmazsa 7 Haziran’da evleniyoruz’ dedi.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

8 Temmuz 1991 İstanbul doğumlu Zeynep Bastık, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. Bir dönem Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini de yapan Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç’ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yapmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. Zeynep Bastık, daha sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına adım attı. Adı Mutluluk ve Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizilerde yer alarak oyunculuk kariyerine de adım atmış olan Zeynep Bastık, FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde İrem karakterini canlandırdı. Zeynep Bastık 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Yengeç burcudur.