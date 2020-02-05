Zeynep Bastık kimdir? Kaç yaşında? kiminle evleniyor?

Tolga Akış ile evlenecek olan Zeynep Bastık düğün hazırlıklarına başladı. Peki Zeynep Bastık kimdir? Kaç yaşında? işte ayrıntılar...

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

8 Temmuz 1991 İstanbul doğumlu Zeynep Bastık, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. Bir dönem Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini de yapan Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç’ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yapmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır.

Zeynep Bastık, daha sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına adım attı. Adı Mutluluk ve Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizilerde yer alarak oyunculuk kariyerine de adım atmış olan Zeynep Bastık, FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde İrem karakterini canlandırdı. Zeynep Bastık 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Yengeç burcudur.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor. Bir süredir şarkıcı ve oyuncu Zeynep Bastık ile birlikte olan Tolga Akış’ın 7 Haziran 2020’de nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Aynı zamanda nişanlısının menajerliğini yapan Tolga Akış Zeynep Bastık'ı konserlerinde de yalnız bırakmıyor.