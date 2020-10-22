Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini anlattı!Aras Kargo dağıtım saatleriPlaystation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları belli oldu!KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girebilirim 2020? KPSS'de düşük puanla atama olur mu?Kör eden sinek nedir? Nasıl öldürülür? Nasıl korunulur? Kör eden sinek ısırmasının tedavisi var mı?Memurların fazla mesai ücreti ne kadar? Memurların 1 saat mesai ücreti 2021Tuzlaspor - Ankaraspor maçı CANLI İZLETrabzonspor, 23 maçtır Fenerbahçe deplasmanında galibiyet alamıyorTürkiye, FIFA dünya sıralamasında 33'üncü basamağa geriledi
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini anlattı!

Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini anlattı!

2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Demirel Eylül 2010'da nikah masasına oturduğu Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile tanışma hikayelerini anlattı.

Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini anlattı!

Eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in güzelliği ile dikkat çeken 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Demirel 'Moda ve Sosyete' programına konuk oldu. 

Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini anlattı!

 İki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile nasıl tanıştıklarını samimi bir şekilde anlattı. 

Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini anlattı!

Eski güzel eşi Volkan Demirel'in kendisinden numarasını istediğini dile getirdi. Demirel sözlerine şöyle devam etti:

"2009 yılında Belçika Güzeli seçildim. Ardından Kainat ve Dünya Güzellik yarışmalarına katıldım. Aslında Türkiye doğumluyum. Bu yüzden Türkçem daha iyi. 12 yaşımda ailemle birlikte Belçika’ya taşındık, evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor."

Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini anlattı!

"Türkiye’ye gelme olayım tam bir romantizm. Evlendim ve Türkiye’ye taşındım (gülüyor). Ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar. İstanbul’a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor."

"Volkan beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii ‘futbolcu’ denince geri adım attım. Volkan’ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim. Facebook'tan ekledi, MSN’den ekledi. Ben hala direniyorum."

Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini anlattı!

"Taktik-maktik yok, futbolcu olması gerçekten korkutuyor. Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük. Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık."

Düzgün fiziği ile adından sıkça söz ettiren 2 çocuk annesi Zeynep Demirel, sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapıyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT