Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini anlattı!

Eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in güzelliği ile dikkat çeken 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Demirel 'Moda ve Sosyete' programına konuk oldu.

İki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile nasıl tanıştıklarını samimi bir şekilde anlattı.

Eski güzel eşi Volkan Demirel'in kendisinden numarasını istediğini dile getirdi. Demirel sözlerine şöyle devam etti:

"2009 yılında Belçika Güzeli seçildim. Ardından Kainat ve Dünya Güzellik yarışmalarına katıldım. Aslında Türkiye doğumluyum. Bu yüzden Türkçem daha iyi. 12 yaşımda ailemle birlikte Belçika’ya taşındık, evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor."

"Türkiye’ye gelme olayım tam bir romantizm. Evlendim ve Türkiye’ye taşındım (gülüyor). Ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar. İstanbul’a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor."

"Volkan beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii ‘futbolcu’ denince geri adım attım. Volkan’ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim. Facebook'tan ekledi, MSN’den ekledi. Ben hala direniyorum."

"Taktik-maktik yok, futbolcu olması gerçekten korkutuyor. Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük. Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık."

Düzgün fiziği ile adından sıkça söz ettiren 2 çocuk annesi Zeynep Demirel, sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapıyor.