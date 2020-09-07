Zeynep Demirel'den bikinili kas şov!

Fenerbahçe’nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, Bodrum tatiline devam ediyor. Demirel kızları ile geçirdiği tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Son olarak bikinili paylaşım yapan Demirel fit ve kaslı vücudu ile de dikkat çekiyor.

Sık sık güzelliği ile gündeme gelen Demirel, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Her paylaştığı olay olan Zeynep Demirel'in bikinili ve kaslı vücuduna binlerce beğeni ve yorum geldi.

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever, 2014'te Yade'yi, 2017'de Yeda'yı dünyaya getirmişti.