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Zeynep Demirel'den bikinili kas şov!

Eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Demirel yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Son olarak bikinili ve kaslı vücudu ile dikkat çeken Demirel'in bu pozu da büyük ilgi gördü.

Zeynep Demirel'den bikinili kas şov!

Fenerbahçe’nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, Bodrum tatiline devam ediyor. Demirel kızları ile geçirdiği tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Son olarak bikinili paylaşım yapan Demirel fit ve kaslı vücudu ile de dikkat çekiyor.

Zeynep Demirel'den bikinili kas şov!

Sık sık güzelliği ile gündeme gelen Demirel, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Zeynep Demirel'den bikinili kas şov!

Her paylaştığı olay olan Zeynep Demirel'in bikinili ve kaslı vücuduna binlerce beğeni ve yorum geldi.

Zeynep Demirel'den bikinili kas şov!

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever, 2014'te Yade'yi, 2017'de Yeda'yı dünyaya getirmişti.

Zeynep Demirel'den bikinili kas şov!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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