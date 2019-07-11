Zeynep Özder Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP ÖZDER KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1985

Zeynep Özder kaç yaşında : 34

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Meslek : Dizi Oyuncusu

Zeynep Özder doğum yeri : Ankara

ZEYNEP ÖZDER BİYOGRAFİSİ

Zeynep Özder, 1985 yılında Ankara’da doğmuştur. 8 yaşındayken piyano ve çello eğitimi almaya başladı. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi, Konsevatuarı’nda Müzik ve Gösteri Sanatları bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi’nde müzik öğretmenliği adına Müzik Yüksek Lisansı ve ardından da Müzik öğretmenliği konusunda doktora yaptı.

Gazi ÜniversitesiAkademik Oda Orkestrasında çello ile performans sergiledi. 2005 ve 2007 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında kontratlı sanatçı olarak çalıştı. Üniversite Orkestrası ile İsviçre, Fransa, Polonya, Romanya ve Kazakistan'da konserlere katıldı.

Mezun olduktan sonra 2009 yılında Durul Gence Müzik Okulu'nda piyano ve viyolonsel dersleri verdi. 2011 yılında Tekfen Filarmoni Orkestrası ile bir konser verdi.

Zeynep Özder, 2011 yılında, New York'da Stella Adler Studio atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı. Gaye Sökmen Ajans’ına bağlı olarak çalışmaktadır.

2010 yılında “Samanyolu” dizisinde Eda rolünü canlandırırken Özcan Deniz, Vildan Atasever, Hatice Aslan, Hülya Darcan, Kenan Ece, Kıvanç Kasabalı, Nesrin Cavadzade, Ayça Bingöl ile beraber rol aldı. Yine 2010 yılında “Bir Avuç Deniz” sinema filminde (Dilek Hanoğlu) karakterini canlandırırken Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç, Can Gürzap, Ayda Aksel, Zeynep Özder, Tuğrul Tülek, Ahu Yağtu ile beraber oynadı.

2012 yılında “Sen Kimsin?”adlı sinema filminde Zeynep Özder (Pelin) karakterini canlandırırken başrollerde Tolga Çevik, Köksal Engür, Toprak Sergen, Pelin Körmükçü oynamıştır.

2012 - 2013 yılları arasında Necati Cumalı’nın eserinden uyarlanan ve baş rollerinde Erkan Petekkaya ile Hatice Şendil’in oynadığı “Dila Hanım” dizisinde Hülya karakterini canlandırdı.

2013 – 2014 yılları arasında yayınlanan “İntikam” adlı dizide Beren Saat, Yiğit Özşener, Nejat İşler, Mert Fırat, Zafer Algöz, Alican Yücesoy, Engin Hepileri, Başak Daşman, Ezgi Eyüboğlu ile birlikte oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2013 - 2014 - İntikam (Aslı) (TV Dizisi)

2012 - Koyu Kırmızı (Mercan) (TV Dizisi)

2012 - 2013 - Dila Hanım (Hülya) (TV Dizisi)

2012 - Sen Kimsin? (Pelin) (Sinema Filmi)

2010 - Bir Avuç Deniz (Dilek Hanoğlu) (Sinema Filmi)

2010 - Adanalı (Maya) (TV Dizisi)

2010 - Samanyolu (Eda) (TV Dizisi)