Zeytinburnu belediyesi hangi partinin? Zeytinburnu Belediye Başkanı kim? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN?

2019 yılında yapılan 31 Mart yerel seçimlerin ardından İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yarışını AK Partili Ömer Arısoy %50,42'lik oranla kazanmıştır. Bu seçim sonucunun ardından Zeytinburnu Belediyesi AK Parti'nin olmuştur.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI KİM?

31 Mart yerel seçimlerin ardından AK Parti cephesinden aday olan Ömer Arısoy, seçimi kazanarak Zeytinburnu Belediye Başkanı olmuştur.

ÖMER ARISOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

47 yaşında olan Ömer Arısoy, 1974 yılında Rize-Çamlıhemşin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. 1989 yılında Marmara Universitesi Basın-Yayın Yüksekokuluna (İletişim Fakültesi) girdi ve üç yıl devam etti. 1997 yılında İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Zeytinburnu Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı, Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı ve İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ekim 2014 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve 2016 yılının Eylül ayına kadar bu görevde bulundu. Bu tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

