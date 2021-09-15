Zeytinburnu'nda kadın cinayeti! Sokak ortasında defalarca bıçaklandı!

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe mahallesi Taş Cami sokakta gerçekleşen olayda İddialara göre, genç bir adamla kadın sokakta tartışma yaşadı..

Tartışmanın şiddetlenmesiyle genç adam belinden çıkardığı bıçakla kadına saldırdı. Genç kadını defalarca bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaşırken kadın ise kanlar içinde yerde hareketsiz kaldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde duran kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis ekipleri katil zanlısının yakalanması için arama çalışmaları başlattı.