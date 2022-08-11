Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2014 yılından beri gerçekleşen Zeytinli Rock Festivali hakkında aramalar sıklaştı. Bu yıl 7. gerçekleşecek olan Rock Festivali hakkında "Zeytinli Rock Festivali'nin neden iptal olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde, "Zeytinli Rock Festivali iptal mi oldu? Zeytinli Rock Festivali neden iptal oldu?" sorularının yanıtına yer verdik...

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ İPTAL Mİ OLDU? ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ NEDEN İPTAL OLDU?

Organizasyon şirketinin Burhaniye Kaymakamlığı’na 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde planlanan Zeytinli Rock Festivali için yaptığı başvuru uygun görülmedi. Kaymakamlığın organizasyon şirketine gönderdiği resmi yazıda şu ifadeler kullanıldı;

“Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 17-21 Ağustos tarihlerinde İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak; kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir."