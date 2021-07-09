Kerala Sağlık Bakanı Veena George, ülkesi Hindistan'da ilk kez 28 Haziran Pazartesi günü hamile bir kadında tespit edilen Zika virüsünün 14 kişide daha görüldüğünü belirtti. Bakan George'un açıklamasıunın ardından Zika virüsü araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Zika virüsü nedir? | Nasıl bulaşır? | Zika virüsü belirtileri nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Zika virüsüne ilişkin detaylar...

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Adını ilk olarak 1947 yılında Uganda’da keşfedildiği Zika ormanından alan Zika virüsü, enfekte olmuş sivrisineklerin ısırması ve virüsün bulaştığı insanların birbirine bulaştırması yoluyla yayılmaktadır.

Yeni doğan bebeklerde görülen Mikrosefali (küçük kafa) olarak da tanımlanan bu hastalık, “Aedes aegypti” cinsi sivrisineklerin hamile kadınlara bulaştırdığı Zika virüsü ile yayılıyor.

ZİKA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

ZİKA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

HİNDİSTAN'DA ZİKA VİRÜSÜ KABUSU

Hindistan’ın Kerala eyaletinde, 14 kişide Zika virüsü görüldü. BBC'de yer alan habere göre, Kerala Sağlık Bakanı Veena George, Zika virüsüne ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan George, Thiruvananthapuram (Trivandrum) kentinde 14 kişide Zika virüsü tespit edildiğini ifade etti.

Hindistan'da virüsün ilk kez, 28 Haziran Pazartesi günü baş ağrısı, ateş ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki hamile bir kadında görüldüğünü ifade eden Bakan George virüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan açıklamasında, muson yağmurlarından etkilenen bölgelerin sivrisineklerin üreme alanı haline geldiğini dile getirdi.