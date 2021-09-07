Gelinim Mutfakta 7 Eylül 2021 Salı puan durumu | 7 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Galatasaray Gedson Fernandes için son teklifini yaptı!KYK yurt yönetim memuru alımı şartları nelerdir? KYK yurt yönetim memur maaşı ne kadar?Gelinim Mutfakta Sebze Kulesi tarifi | Sebze Kulesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Konya KYK yurt fiyatları 2021 | KYK Yurt fiyatları ne kadar 2021?Rapçi Machine Gun Kelly ile dolu dizgin aşk yaşayan Megan Fox paylaşımıyla herkesi meraklandırdı! "Şu masanın dili olsa da konuşsa"Üsküdar'da Çölyak hastalarına glütensiz aşure ikramı!Zincir marketlerde her şey sil baştan! Kriterler belirlendi, bazı ürünlerin satışına yasak gelecekPınar Gültekin davasında gelişme: Cemil Metin Avcı'nın annesi, babası, ortağı ve eski eşi için iddianame hazırlandıSeksenler 13. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Zincir marketlerde her şey sil baştan! Kriterler belirlendi, bazı ürünlerin satışına yasak gelecek

Zincir marketlerde her şey sil baştan! Kriterler belirlendi, bazı ürünlerin satışına yasak gelecek

TBMM'nin yeni yasama dönemine sayılı günler kala hazırlanan pakete göre küçük esnafın korunması için marketlerde bazı ürünlerin satılmasına yasak getirilecek. AVM'lerin yapılması için o ilçede belirli kriterler aranacak, ayrıca E-ticaret, KOBİ'ler ve Haller Yasası için de ilk adım atılacak.

Zincir marketlerde her şey sil baştan! Kriterler belirlendi, bazı ürünlerin satışına yasak gelecek

Türkiye'de problem olarak göze çarpan marketlerde AVM'lerde satılmaması gereken ürünler, hal yasası ve e- ticaret faaliyetleri ve KOBİ'ler hakkında adımlar atılacak. Bu kapsamda yaz ayları boyunca çalışmaları sürdürülen paket için Ticaret Bakanlığı milletvekillerini de davet ederek, yapılacak taslak metni masaya yatırdılar. 

MECLİSE GELECEK PAKETLERİN DETAYLARI

1 Ekim'de faaliyetlerine başlayacak olan TBMM'ye sevk edilmesi planlanan paketlerin detayları ortaya çıktı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre  Hazine ve Maliye Bakanlığının piyasaların düzenlenmesi amacıyla hazırladığı paket, yeni dönemin en önemli başlıklarından olacak. Sosyal medya düzenlemesi ve spor yasası taslaklarının dışında TBMM’nin yeni dönem düzenlemelerinin büyük çoğunluğu  ekonomik konular üzerine olacak. Buna göre daha önce kamuoyunda çokça konuşulan düzenlemenin içeriğinde şunlar yer alıyor:

AVM 

Nüfusu 100 binden fazla olan ilçelerde  en fazla 20 bin metrekare brüt kiralanabilir alana düşecek şekilde AVM açılabilecek. Bir AVM’nin herhangi bir AVM ile arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olacak.

Zincir marketlerde her şey sil baştan! Kriterler belirlendi, o ürünlerin satışına yasak gelecek

ZİNCİR MARKETLER

Özellikle sayıları her geçen gün artan zincir marketler, nüfusu 2 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilecek. Pandemi döneminde küçük esnafların korunması için zincir marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak getirilecek. Zincir marketler, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.

Zincir marketlerde her şey sil baştan! Kriterler belirlendi, o ürünlerin satışına yasak gelecek

E- TİCARET DÜZENLEMESİ

Pandemi döneminde özellikle büyük bir büyüme gösteren e-ticaret şirketlerinin kayıt altına alınması, vergilendirilmesi ve sürdürülebilir olmalarının sağlanması için altyapı kuralları oluşturulacak.

e-ticaret şirketlerinin uluslararası alana açılması kolaylaştırılacak. KOBİ’lerin desteklenmesi sürecinde, bu şirketlerin alacaklarının bankalara teminat gösterebilmesine olanak sağlayacak düzenlemelere yer verilecek. Böylece, KOBİ’lerin alacakları bir nevi sigorta görevi üstlenecek.

HAL YASASI

Yıllardan beri bir türlü çıkartılamayan Haller Yasası yeniden gündem olacak. Tedarik zinciri, tarladan sofraya uygun ulaşım sisteminin kurulması ve gıda enflasyonunun önlemesiyle ilgili düzenlemeler yer alacak. Hallerdeki ürün çeşitliliği artırılacak, modernizasyonu yapılacak ve altyapısı yenilenecek.

Zincir marketlerde her şey sil baştan! Kriterler belirlendi, bazı ürünlerin satışına yasak gelecek

KOOPERATİFÇİLİK KANUNU

Kooperatifçilik Kanunu tamamen değiştirilecek. Kooperatif şirketlerinin piyasada kalabilmesi ve güçlenmesine ilişkin altyapı düzenlemeleri yapılacak. Kooperatif işletmeciliği, hane halkının üretime sokulması, bölgesel kooperatiflerin güçlendirilmesiyle ilgili düzenlemelere yer verilecek.

Kooperatiflere vergi avantajının getirilmesi, hallerde kooperatif ürünlerine öncelik tanınması, kooperatiflerdeki istihdamın desteklenmesi gibi konular yer alıyor. Kooperatif denetimleri, akraba kayırmacılığının ortadan kaldırılması, şubeleşme gibi sorunlara da çözüm getirilecek

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT