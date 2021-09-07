Zincir marketlerde her şey sil baştan! Kriterler belirlendi, bazı ürünlerin satışına yasak gelecek

Türkiye'de problem olarak göze çarpan marketlerde AVM'lerde satılmaması gereken ürünler, hal yasası ve e- ticaret faaliyetleri ve KOBİ'ler hakkında adımlar atılacak. Bu kapsamda yaz ayları boyunca çalışmaları sürdürülen paket için Ticaret Bakanlığı milletvekillerini de davet ederek, yapılacak taslak metni masaya yatırdılar.

MECLİSE GELECEK PAKETLERİN DETAYLARI

1 Ekim'de faaliyetlerine başlayacak olan TBMM'ye sevk edilmesi planlanan paketlerin detayları ortaya çıktı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığının piyasaların düzenlenmesi amacıyla hazırladığı paket, yeni dönemin en önemli başlıklarından olacak. Sosyal medya düzenlemesi ve spor yasası taslaklarının dışında TBMM’nin yeni dönem düzenlemelerinin büyük çoğunluğu ekonomik konular üzerine olacak. Buna göre daha önce kamuoyunda çokça konuşulan düzenlemenin içeriğinde şunlar yer alıyor:

AVM

Nüfusu 100 binden fazla olan ilçelerde en fazla 20 bin metrekare brüt kiralanabilir alana düşecek şekilde AVM açılabilecek. Bir AVM’nin herhangi bir AVM ile arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olacak.

ZİNCİR MARKETLER

Özellikle sayıları her geçen gün artan zincir marketler, nüfusu 2 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilecek. Pandemi döneminde küçük esnafların korunması için zincir marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak getirilecek. Zincir marketler, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.

E- TİCARET DÜZENLEMESİ

Pandemi döneminde özellikle büyük bir büyüme gösteren e-ticaret şirketlerinin kayıt altına alınması, vergilendirilmesi ve sürdürülebilir olmalarının sağlanması için altyapı kuralları oluşturulacak.

e-ticaret şirketlerinin uluslararası alana açılması kolaylaştırılacak. KOBİ’lerin desteklenmesi sürecinde, bu şirketlerin alacaklarının bankalara teminat gösterebilmesine olanak sağlayacak düzenlemelere yer verilecek. Böylece, KOBİ’lerin alacakları bir nevi sigorta görevi üstlenecek.

HAL YASASI

Yıllardan beri bir türlü çıkartılamayan Haller Yasası yeniden gündem olacak. Tedarik zinciri, tarladan sofraya uygun ulaşım sisteminin kurulması ve gıda enflasyonunun önlemesiyle ilgili düzenlemeler yer alacak. Hallerdeki ürün çeşitliliği artırılacak, modernizasyonu yapılacak ve altyapısı yenilenecek.

KOOPERATİFÇİLİK KANUNU

Kooperatifçilik Kanunu tamamen değiştirilecek. Kooperatif şirketlerinin piyasada kalabilmesi ve güçlenmesine ilişkin altyapı düzenlemeleri yapılacak. Kooperatif işletmeciliği, hane halkının üretime sokulması, bölgesel kooperatiflerin güçlendirilmesiyle ilgili düzenlemelere yer verilecek.

Kooperatiflere vergi avantajının getirilmesi, hallerde kooperatif ürünlerine öncelik tanınması, kooperatiflerdeki istihdamın desteklenmesi gibi konular yer alıyor. Kooperatif denetimleri, akraba kayırmacılığının ortadan kaldırılması, şubeleşme gibi sorunlara da çözüm getirilecek