Zincir marketlerin savunma günü! Rekabet kurulunun önerdiği 12 başlık 

Raportörler belgesel ve iktisadi analizlerle perakende zincir marketlerin rekabet ihlalinde bulunduğunu ortaya koydular. Karşı yaptırım isteğiyle zincir marketlerin sözlü savunmaları yarın gerçekleşecek. Haksız fiyat artışı tespit edilirse 100 bin liradan fazla ceza kesilecek. Eğer stokçuluk faaliyeti saptanırsa 545 bin liraya varan idari para cezası kesilecek.

TİCARET MÜFETTİŞLERİ KONTROL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş zincir marketin topladıkları ürünlerle piyasaları altüst ettiğini söylemişti. Bu beş büyük zincir markette yer alan ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi için Ticaret Bakanlığı, ticaret müfettişlerine görev vermişti.

Salgın sürecinde perakende gıda, temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler, tedarikçi konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunmasını yarın gerçekleştirecek.

KARAR TARİHİ EN GEÇ 29 EKİM

Sözlü savunmaları dinleyecek olan Rekabet Kurulu kararını 29 Ekim tarihine kadar açıklayacak. Saat 10.30'da sözlü savunma toplantısı yapılacak. Toplantıda konuşmak isteyen şikayetçi üçüncü kişiler toplantının takibini online ortamda yapabilecekler. Eldeki belgelere ve analizlere dayanan raportörler rekabet ihlali olması nedeniyle idari para cezası talebinde bulunuyor.

YENİ DÜZENLEME TAVSİYE EDİLDİ

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan hızlı tüketim malları perakendeciliği ön raporunda, 5 büyük zincir marketin sektörde toplam pazar paylarını hızla attırdığına dikkat çekildi. Bu alanda düzenlemeler gerçekleştirilmesi tavsiye edildi. "Alıcı gücün kötüye kullanılmaması garanti altına alınmalı" tespiti rapor içeriğinde yer almıştı.

Rekabet Kurulu tarafından düzenleme önerilen 12 başlık şu şekilde: