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Zincirleme kaza: 1 ölü 5'i ağır 9 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kaza: 1 ölü 5'i ağır 9 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirlemeli kaza yaşandı. 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 9 kişi de yaralandı.

İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumları ağır olan 5 yaralı, Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

ayrıntılar gelecek...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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