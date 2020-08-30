Zincirleme kaza: 1 ölü 5'i ağır 9 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirlemeli kaza yaşandı. 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 9 kişi de yaralandı.
İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumları ağır olan 5 yaralı, Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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