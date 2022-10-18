Zincirleme kaza dehşeti yaşattı! Çok sayıda yaralı var

Manisa'da yolcu otobüsü, işçi servisi, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 24 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralananlar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı yaralıların da kendi imkanlarıyla hastanelere gittiği öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Zincirleme kaza dehşeti yaşattı! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde Manisa-Turgutlu karayolunun Turgutlu istikametinde saat 16.45 sıralarında bir aracın hatalı sollama yapması sonucu M.E.T. idaresindeki 01 ABV 255 plakalı minibüs, önüne geçen araca çarpmamak için ani fren yapınca İzmir'den Adıyaman'a doğru hareket halinde olan A.K. idaresindeki 02 AU 728 plakalı yolcu otobüsü minibüse ve yanındaki 35 GC 7216 plakalı otomobile çarptı.

Zincirleme kaza dehşeti yaşattı! Çok sayıda yaralı var

KAZA SONRASI CAN PAZARI YAŞANDI

Yolcu otobüsünün arkasından gelen M.K. idaresindeki 45 J 6982 plakalı işçi servisi de otobüse çarparak durabildi. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşanırken, yolcu otobüsü, işçi servisi ve minibüste bulunan yaralılar kendilerini araçlardan dışarı atarak yol kenarında birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

Zincirleme kaza dehşeti yaşattı! Çok sayıda yaralı var

24 KİŞİ YARALANDI

Kazada 24 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Manisa merkezdeki Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri ile Turgutlu ilçesindeki hastanelere sevk edilirken bazı yaralılar da kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştı.

Zincirleme kaza dehşeti yaşattı! Çok sayıda yaralı var

5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kazayla ilgili çalışma başlatılırken uzun süre trafiğe kapalı kalan ve yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu yolda jandarma ve trafik ekipleri trafik akışını kontrollü olarak vermeye başladı.

Zincirleme kaza dehşeti yaşattı! Çok sayıda yaralı var

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