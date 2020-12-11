Ziraat Bankası çalışma saatleri 2020 | Ziraat Bankası kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında ülkemizde pozitif vaka sayıları hızla yükselirken İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile yeni kısıtlama kararları aldı. Bu kapsamda kamu bankalarının çalışma saatlerinde değişikliğe gidilirken Türkiye'nin en bnüyük kamu bankası Ziraat Bankası'nın da çalışma saatleri merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı yetkililerince, yeni tip koronavirüs salgın sürecinde, salgının bulaşma riskinin yüksek olduğu alanlara bazı kısıtlamalar getirildi. Lokantalarda yalnızca paket servis gel - al hizmeti sunulması, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi saat 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı gibi birçok yeni kararın kamuoyuna duyurulduğu genelgede, kamu bankalarının çalışma saatlerinde de güncellemeye gidildi. Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası da çalışma saatlerini güncelleyerek Hafta içi 09.00 - 16.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye başladı.

ZİRAAT BANKASI KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR?

Halk sağlığı gerekçesiyle müşterilerine dijital ve mobil bankacılık kullanmaları tavsiyesinde bulunan Ziraat Bankası'nın şubeleri, sabah saat 09.00'da açılarak hizmet vermeye başlayacak.

12.30'da öğle tatili için mola veren banka çalışanları 13.30'da yeniden mesaiye başlarken şubeler, saat 16.00'da tüm işlemler sonlandırılarak kapatılacak. Yani Ziraat Bankası'nın çalışma saatleri hafta içi, 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında olacak.

DİĞER BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İŞ BANKASI

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren,

saat 10.00-12:30 /13.30-16:00

olacak şekilde değiştirilmiştir.

VAKIFBANK

​​​​​​​Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde,

09.00-12.30 ve 13.30-16.00

saatleri arasinda hizmet sunacağız.

GARANTİ BANKASI

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibarıyla,

10:00-12:30 ile 13:30-16:00

saatleri arasında hizmet verecektir."

TEB BANKASI

​​​​​​​Degerli Musterimiz, şubelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta ici her gun,

10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00

saatleri arasinda hizmet verecektir. Bankacilik islemlerinizi hizlica yapabilmek icin oncelikli olarak CEPTETEB Internet Subesi ve mobil bankacilik uygulamamizdan faydalanabilirsiniz.

​​​​​​​Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde,

09.00-12.30 ve 13.30-16.00

saatleri arasinda hizmet sunacağız.

​​​​​​​Koronavirusün etkilerini azaltmak icin subelerimizde gecici bir sureyle 3 Aralik 2020'den itibaren,

10:00-12:30 ve 13:30-16:00

saatleri arasinda hizmet verecegiz.

YAPI KREDİ

​​​​​​​2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde,

10.00-12.30 ve 13.30-16.00

saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz

HSBC

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri,

10:00-12:30 ve 13:30-16:00

olarak değişecektir.