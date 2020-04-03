Koronavirüs salgınının getirdiği şartlara yönelik esnafa destek çıkan bankalardan biri de Ziraat bankası. Peki Ziraat Bankası esnafa destek paketi nasıl alınır? Ziraat Bankası esnaf kredisi başvuru şartı var mı? İşte detaylar...

2020 yılı devlet destekli krediler birçok ihtiyaca dönük olarak verilmeye devam ediyor. Siz de bu kredilere başvuru yaparak Ziraat Bankası veya Vakıfbank üzerinden kredinizi alabilirsiniz. Devlet desteğiyle kredi verilen alanlar farklılıklar göstermektedir.

Esnaf destek kredisi, girişimciler için iş yeri açma kredisi, kadın girişimcilere destek kredisi, hayvancılık destek kredisi, mantar yetiştiriciliği kredisi, sera işletme kredisi gibi birçok türde kredi verilmektedir. Faizsiz ya da düşük faizli olarak alabileceğini hibe kredilerin belirli şartları bulunmaktadır. Devlet destekli kredi şartlarını taşıyan herkes bu kredilere başvuruda bulunabilir. Devlet desteğiyle kredi almak istiyorsanız tüm detayları yazımızdan inceleyebilirsiniz.

DEVLET DESTEKLİ KREDİ NEDİR?

Devlet destekli kredinin anlamı, devlet bütçesinden girişimcilerin desteklenmesi amacıyla ayrılan finansmandır. Devlet tarafından işsizliğin azaltılması ve istihdamın güçlendirilmesi amacıyla girişimcilere sağlanmaktadır. Devlet destekli kredi, bireylerin faaliyet gösterdiği alan ve koşullara göre geri ödemeli veya geri ödemesiz olabilir.

Devlet destekli kredi almaya hak kazanan girişimci ve işletmeciler bu kredileri kamu bankaları aracılığıyla temin ederler.

DEVLET DESTEKLİ KREDİ KİMLERE VERİLİR?

Devlet destekli kredi alabilecek kişiler küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri ve kendi işyerlerini açmak isteyen girişimcilerdir. Bu bireylerden başvurusu onaylananlar devlet destekli kredi alabilmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri ve girişimcilere örnek olarak çiftçiler, esnaflar ve kendi iş yerini açmış olan kişiler gösterilebilir.

Devlet destekli kredi almak isteyen bireylerin karşılaması gereken şartlar ve alacakları kredinin limiti her yıl devlet tarafından belirlenmektedir. Kredi limitleri ve özellikleri her sektör ve iş sahası için farklılık göstermektedir. Bu nedenle bireyler, belirlenmiş kredi paketleri üzerinden kendi sektörlerine uygun olanı seçmeli ve başvurularını ona göre yapmalıdır.

Başvurusu onaylanan bireyler, aldıkları kredi geri ödemeliyse, ödeme planlarını bankalar aracılığıyla belirlemektedir. Bu bağlamda bankalar devletin belirlediği ödeme planlarını bireylere aktarırlar.

DEVLET DESTEKLİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Devlet destekli krediye başvurmak için bireyler birtakım koşulları karşılamak durumundadır. Bu koşullardan öncelikli olanı başvuruda bulunacak bireyin küçük veya orta ölçekli işletme sahibi olması veya girişimci olmasıdır. Bu şartları sağlayan bireyler daha sonra devlet destekli kredi seçeneklerinden kendilerine uygun olanı seçmelidirler. Her kredi için şartlar farklıdır. Bunun nedeni iş sahalarına göre ihtiyaçların da değişmesidir.

Örneğin; kadın girişimci destek kredisi için KOSGEB tarafından sağlanan girişimcilik kursunun başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir. Öte yandan mantar yetiştiricilik destek kredisi için bireylerin minimum 100 metrekarelik üretim tesisine sahip olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bireyler seçimlerini tamamlandıktan sonra kredi gereksinimlerini incelemeli ve bunları yerine getirebildiklerini teyit etmelidir. Aksi takdirde başvurular başarısız olacaktır. Teyit işlemi bankalar aracılığıyla sağlanabilir.

Ziraat Bankası esnafa destek paketi nasıl alınır?

Ziraat Bankası 2020 yılında da esnaf ve Kobilerin yanında olmaya devam etmektedir. Esnafların anlık ihtiyaçlarını karşılamaları ve diğer finansal ihtiyaçlarını gidermeleri için kredi desteği sağlamaktadır. Geçmiş yıllarda nefes kredisi verilmiştir. Ancak bu kredi 2020 yılında devam etmemektedir. Bunun yerine uygun faiz oranı ile esnaf kredisi verilmektedir. Daha evvel esnafa 50 bin TL faizsiz kredi de verilmişti. Ancak şu an Ziraat Bankası tarafından faizsiz esnaf kredisi verilmemektedir. Biz de bu yazımızda sizler için Ziraat Bankası esnaf kredisi faiz oranlarını, başvuru evraklarını, kredi hesaplamasını ve başvuru şartlarını inceleyeceğiz. Detaylar haberimizde..

Ziraat Bankası çiftçilere, girişimcilere, emeklilere, memurlara gibi her koldan vatandaşa en uygun faiz oranlarını sağlayan bankalardan biridir. Özellikle tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren çiftçilerin en büyük destekçisi olarak bilinmektedir. Banka esnaflara ve girişimcilere birçok farklı şekilde kredi desteği sağlamaktadır. Bu kredilerin çeşitleri aşağıdaki gibidir;

İşletmenin nakit ihtiyacını anında karşılayabileceğiniz Rotatif Kredi,

İşletmenin günlük ihtiyaçlarını karşılamak adına başvuru yapabileceğiniz Gün İçi Kredisi,

Esnek ödeme planı ile taksit ödemeli ve uygun faiz oranı ile Taksitli Krediler,

İhracat öncesi nakit ihtiyacı için Döviz Kredisi,

Önceden belirlenen nakdi kredi limiti imkanı ile fatura ödeme derdinden kurtulabilmeniz için Kredili Mevduat Hesabı,

Senedimin vadesini beklemek istemiyorum diyorsanız İskonto Kredisi,

Vergi ve prim ödemeleriniz için Nakit Yönetimi Kredisi,

Faiz değişikliğinden etkilenmek istemiyorum diyorsanız da Spot Kredilerden yararlanabilirsiniz.

Rotatif Kredi

Esnafların işletmesinin ihtiyaçlarını karşılamaları adına verilen bir kredidir. Kredi için verilen maksimum vade 12 ay olarak belirlenmiştir. Bu kredi seçeneğinde esnaflara 50 bin TL‘ye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası tarafından Borçlu Cari Hesap Kredisine başvuru yaparak uygun faiz, dilediğiniz ödeme seçenekleri ile adınıza açılan hesapta paranız sizi bekleyebilir ve anında şubeye giderek kredinizi alabilirsiniz. Halkbank faizsiz esnaf kredisini de inceleyebilirsiniz.

Gün İçi Kredisi

Gün İçi Kredisi sayesinde gün içerisindeki anlık nakde sıkışılması halinde esnaflara saatler içerisinde kredi fırsatı sağlanmaktadır. Bu kredi ile günlük ve kısa süreli olarak nakit, havale ve provizyon açığı gibi ihtiyaçlarını karşılamak adına verilir. Bu kredilerin vadesi yalnızca bir gündür ve gün sonunda kapanmaktadır. Krediden yararlanmak isteyen esnafın banka ile bir nakit geçmişinin bulunması gereklidir. Gün bitiminde kapanmayan krediler normal ticari kredi gibi işleme tabi tutulacaktır. Ziraat Bankasından kredi çekmek için gerekli evrakları biliyor musunuz?

Taksitli Krediler

Ziraat Bankası bu kredisinde esnaflar işletmelerinin finansal ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebilsinler diye uygun ve sabit faiz oranı ile kredi vermektedir. Verilen esnaf kredisi taksitler halinde geri ödenmektedir. Bunların yanı sıra işletmelere uygun olarak ödeme planı hazırlanmaktadır. Bu kapsamda Taksitli Ticari Kredi ile işletmenizin ihtiyaçlarını giderebilir ve kolaylıkla geri ödeyebilirsiniz.

Ziraat Bankası esnaflara birçok farklı kredi imkanı sağlamaktadır.

Kobi Kredili Mevduat Hesabı

Kısa bir zaman zarfı içinde ihtiyacınız olan nakit için Kredili Mevduat Hesabı açtırabilir ve hesabınızda nakit olmasa bile faturalarınızın ödemesini yaparak gecikme faizi ödemek zorunda kalmazsınız. Bu hesapta bakiyeniz olmasa bile banka tarafından daha evvelden belirlenen kredi limiti ile minimum vadeli ev küçük miktarlardaki finans ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılmaktadır. Diğer bankalardaki kredi kartı borçlarınızı uygun faizler ile Ziraat Bankası‘na taşıyabilirsiniz.Detaylı bilgi için içeriği inceleyebilirsiniz.

Uygulanan faizler aylık ya da üçer aylık şeklinde yapılmaktadır. Hesapta oluşan borç bakiyelerinin verildiği gün faiz işlemeye başlamaktadır. Ödeme günleri geldiğinde hesaptan çekilen paranın tahsili ve uygulanmış olan faizler aynı gün yatırılması gereklidir.

Spot Krediler

Banka esnaflar kısa süreli olarak oluşan finansal ihtiyaçlarını giderebilsinler diye Spot Kredi vermektedir. Kredi için maksimum 6 aya kadar vade yapılmaktadır. Vade süresi boyunca kredi faiz oranı sabit kalacaktır. Esnafa verilecek olan kredi miktarı ve faiz oranı, kredi talebinin yapıldığı tarihteki piyasa şartlarına göre belirlenecektir.

Döviz Kredisi

İşletmesinin işleyişi gereği ihracat yapan esnaflara verilen kredidir. Kredinin veriliş amacı ise ihracat yapılmadan önce meydana gelecek sevklerde ki iş aksayışlarını minimum seviyeye düşürmektedir. İhracat gerçekleştirmeden önce Ziraat Bankası tarafından verilen Döviz Kredisine başvurarak kredinizi kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ziraat Bankası bu krediyi vermek için esnafların ihracat yapacağını belgelemelerini talep etmektedir. Kullandırılacak olan kredi için 24 ay vade sunulmaktadır. Ancak spot kredi biçiminde kullanılan döviz kredilerinin vadesi maksimum 12 ay olarak belirlenmiştir. Ziraat Bankası’na maaş taşıma şartlarını inceleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası esnaf kredisi başvuru şartı var mı?

Esnaflara destek olmak adına işletme sermayesi finansmanı ve sektörde oluşan yatırımları ilerletmek adına Ziraat Bankası-TOBB KOBİ Destek Kredi imkanı sağlamaktadır. Uygun faiz oranları ve vade seçenekleri ile kullandırılacak olan kredi ile işletmeniz için gerekli olan finansman desteğini kolaylıkla halledebilirsiniz. Fakat bu krediye başvuru yapmak için esnaf Kobi’lerin bazı koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Esnafların krediden faydalanmaları için;

Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ya da Deniz Ticaret Odası üyesi olması gereklidir.

Döviz büfesi, faktoring şirketi ya da kooperatifi olmaması gereklidir.

İşletmenin yurt içinde faaliyet gösteriyor olması gereklidir.

Verilen krediden yalnızca gerçek ve tüzel kişiliğe bağlı KOBİ niteliği taşıyan işletmeler faydalanabilecektir.

Esnaf KOBİ’lere Destek Kredisi

Kullandırılan kredinin vadesi maksimum 18 ay olarak belirlenmiştir. İşletmelerin ortağı oldukları odalar için belirlenmiş maksimum limite göre aylık uygulanacak faiz oranı yüzde 1,85 olarak belirlenmiştir. Başvurular şubeden yapılacak olup, başvuruda verilecek olan üyelik belgesinde işletmelerin bağlı bulundukları odadan alınmış ve Ziraat Bankası- TOBB KOBİ Destek Kredisi ifadesinin yer alması gereklidir.

Ziraat Bankası Plaka Kredisi

Taksi, dolmuş veya minibüs gibi araçlarda taşımacılık işi ile uğraşan esnaflara verilen bir kredidir. Ziraat Bankası tarafından verilen bu kredi için maksimum 60 ay vade yapılıyor. Esnaflar aldığı krediyi aylık eşit taksitler ile ödeyebiliyorlar. Bu kredi işletme sermayesi ve finansman desteği adı altında verilmiş olup akaryakıt, yedek parça, araç bakım ve onarım gibi giderler için kullanılabilmektedir.

Esnaflara nakdi krediler ve KOBİ Destek Kredilerinin haricinde de kredi paketleri bulunmaktadır. Bu kredileri kısaca tanımlayacak olursak;

Turizm Destek Paketi:

Turizm ile uğraşan esnaflara özel hazırlanan bu destek paketleri ile yatırım kredileri desteklenirken, işletmelerin kısa, orta ve uzun vadeli olarak finansman ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Banka tarafından verilen bu yatırım kredileri; “Yeni Yatırım” ve “Yenileme Kredileri” olmak üzere işletmenin ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Tüm sektöre hizmet sağlayan bu destek paketinde ödemesiz dönem, esnek vade ve uygun faiz oranları verilmektedir.

Ödemeler sezon ödemeli olarak yapılmaktadır. Yeni yatırımlarda ve işletmeye yapılan yenilemelerde maksimum 7 yıl vadeli yatırım kredileri verilmekte olup bu krediler 2 yıl ödemesiz olarak ayarlanabiliyor.

Engelsiz Destek Paketi:

Engelli vatandaşlar da ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilsinler diye Ziraat Bankası destek vermek amaçlı finansal destek sağlamaktadır. Bu kredi kapsamında uygun faizli masrafsız krediler, BES, sigorta çözümleri veya bankanın diğer ürünlerinde özel indirimler gibi birçok alanda oluşabilecek ihtiyaçlar için Engelsiz Destek Paketi veriyor. Üstelik bu kredi imkanından engelli vatandaşlara iş imkanı sağlayan firmalar da yararlanabiliyor. Banka maksimum 60 aya kadar vade veriyor.

Kadın Girişimci Destek Paketi:

Ziraat Bankası kadın çalışanlarımıza da iş hayatlarında bir tık daha üst seviyeye çıkmaları ve güçlenmeleri adına tam destek veriyor. Banka İnternet Bankacılığı, minimum 2 adet otomatik ödeme talimatı ve KOBİ Kart ürünlerine sahip olarak faydalanabileceğiniz bir paket veriyor. Sağlanacak kredi kapsamında;

Kredi tahsis ücretlerinde oluşacak olan masraflarda %50 indirim imkanı sağlıyor.

Vadesi 60 aya varan nakit kredilerinde ayrıcalıklı fiyatlar sağlıyor. Bu kredi işyeri alımlarında 96 aya kadar verilmektedir.

Teminat mektubu ile kredi alanlara özel komisyon verilmektedir.

Bireysel Emeklilik Planı tekliflerinden yararlanabilirsiniz.

Yıllık kart ücreti ödemeden KOBİ Kart kullanabilirsiniz.

Nüfus cüzdanınız ile birlikte en yakın Ziraat Bankası şubelerine müracaat ederek başvuru yapabilirsiniz.