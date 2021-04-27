Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı yarın başlıyor. 28 - 29 - 30 Nisan tarihleri arasında talep toplayacak olan Ziraay GYO hakkında yatırımcılar da araştırmalara başladı. Peki Ziraat GYO halka arz lot sayısı | Ziraat Yatırım Konsorsiyum üyeleri nedir? İşte tüm Ziraat GYO halka arz detayları...

ZİRAAT GYO HALKA ARZ LOT SAYISI | ZİRAAT GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

Yayımlanan izahnameye göre oransal olacağı öğrenilen Ziraat GYO'nun halka arzı için yetkililerin yaptığı açıklamada, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Sabit fiyatla talep toplama ve satış olacak, oransal dağıtımla yatırımcıya verilecek. Ek satış olmayacak.

Arz sonrası açıklık oranı %33,33 olarak belirlenirken, çıkarılmış sermaye 3.520.215.000 TL, halka arz edilecek pay adedi 1.173.405.000 TL olarak, halka arz sonrası çıkarılmış sermaye 4.693.620.000 olarak duyruldu.

Bireysele arz edilecek lot sayısı: 856.585.650 %73

Kurumsala arz edilecek lot sayısı: 234.681.000 %20

Ziraat Finans çalışanlarına: 82.138.350 %7

Halka arz fiyatı: 1,60 TL

Halka arz büyüklüğü: 1.877.448.000 TL

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar‘ında işlem göreceği açıklandı.

ZİRAAT YATIRIM HALKA ARZ BORSA KODU

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("ZRGYO") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.

Ziraat GYO'nun borsa kodu : #ZRGYO

GALATA WİND HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Galata Wind Enerji halka arz talep toplama tarihleri 28 - 29 - 30 Nisan 2021 olarak belirlendi.

GALATA WİND HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Şirket 33 gün süreyle hisseyi aralıksız elinde tutanlardan 1,63 TL fiyatıyla geri alım taahhüdü veriyor.

Pay başına hesaplanan değer 2,14 TL Olup %25 halka arz iskontosu uygulanarak 1,60 TL pay satış fiyatı belirlenmiştir.

ZİRAAT YATIRIM KONSORSİYUM ÜYELERİ

Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

A1 CAPİTAL

AHLATCI

AK YATIRIM

ALAN

ALNUS

ALTERNATİF

ANADOLU

ATA YATIRIM

BİZİM

DENİZ

DİNAMİK

GARANTİ

GEDİK

GLOBAL

HALK

ICBC

İNFO

INTEGRAL

INVESTAZ

İNG

İŞ YATIRIM

MARBAŞ

MEKSA

OSMANLI

OYAK

PHILLIP

PİRAMİT

QNB

ŞEKER

TACİRLER

TEB

TERA

TURKISH

ÜNLÜ

VAKIF

YAPI KREDİ

YATIRIM FİNANSMAN

ZİRAAT

Önemli Bilgi: Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.