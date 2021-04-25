Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz edileceği haberi yatırımcıları heyecanlandırırken Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun kabul edilmesiyle birlikte araştırmalar da başladı. Halka arzın tarihi ve Borsa İStanbul'da hisselerin işlem göreceği zaman merak konusu olurken, Ziraat GYO halka arz ne zaman? Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

ZİRAAT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN? ZİRAAT GYO NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yetkililerinin Sermeya Piyasası Kurulu'na yaptığı halka arz başvurusunun onaylanmasının ardından halka arz tarihi de merak konusu haline geldi.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, Ziraat GYO paylarının halka arzının, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Ziraat yatırımın kendi resmi sitesinde yayımladığı 'Halka Arza Dair Özet Bilgiler' başlıklı metinde şu detaylar kamuoyu ile paylaşıldı:

Mevcut Çıkarılmış Sermaye 3.520.215.000 TL

Halka Arz Miktarı 1.173.405.000 TL nominal

Halka Arz Türü Sermaye Artırımı

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 4.693.620.000 TL

Halka Arz Fiyatı 1,60 TL

Halka Arz Büyüklüğü 1.877.448.000 TL

Halka Açıklık Oranı %25

Satış Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama

Halka Arz Tarihi 28-29-30 Nisan 2021

Satmama Kararı T.C. Ziraat Bankası tarafından 1 yıl süreyle

Geri Alım Taahhüdü 33 gün süre ile elinde tutanlara 1,63 TL’den

Tahsisat Grupları

%73 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

%7 Ziraat Finans Grubu Çalışanları

ZİRAAT GYO HALKA ARZ BAŞVURU KANALLARI

Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde Ziraat Yatırım Kanallarından,

– Ziraat Yatırım E-şube

– Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS

– Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS

– 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi Ziraat Yatırım kanallarından

– Ziraat Bankası Kanallarından

– Ziraat Bankası internet şubesi

– Ziraat Mobil “ Yatırım/ Halka Arz” menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

Halka Arz Detayları

Ziraat GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 3.520.215.000 TL’den 4.693.620.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.173.405.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir.

Halka arz fiyatı 1,60 TL olarak belirlenmiştir.

Talep, Satış ve Dağıtım Yöntemi Halka arz Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “En İyi Gayret Aracılığı” ve “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Tüm yatırımcı grupları taleplerini; sadece talep adedi (miktarsal) olarak iletebilirler. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Ziraat Finans Grubu Çalışanları nakit olarak başvuruda bulunabilecekleri gibi hesaplarındaki kıymetleri teminat göstererek de talepte bulunabilirler.

Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Kıymetler Sadece Ziraat Portföy tarafından kurulan Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Ziraat Finans Grubu Çalışanları’na oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a yapılacak dağıtıma Ziraat GYO ve Ziraat Yatırım birlikte karar vereceklerdir.

Dağıtım aşamasında; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Ziraat Finans Grubu Çalışanları grubunda her bir yatırımcıya önce 1 (bir) adet pay verilecektir.

Bu gruptaki yatırımcılara birer adet pay dağıtıldıktan sonra kalan miktar için oransal dağıtım uygulanacaktır.

Ziraat Finans Grubu Çalışanları tahsisatında sadece Ziraat Yatırım ve Ziraat Bankası üzerinden girilen talepler dikkate alınacaktır. Geri Alım Taahhüdü Halka arz teşviki olarak “Geri Alım Taahhüdü” sunulmaktadır.

Halka arzdan Ziraat GYO payı alan tüm yatırımcıların, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün (takvim günü) boyunca paylarını aralıksız ellerinde tutmaları ve elde tutma süresinin sonunda talep etmeleri halinde, sahip oldukları payların tamamını T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne 1,63 TL fiyat üzerinden geri satma hakları bulunmaktadır.

Geri Alıma hak kazanan yatırımcıların belirlenmesinde MKK kayıtları baz alınacaktır. Detaylı bilgi İzahnamede sunulmaktadır.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.