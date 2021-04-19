Ziraat Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Ziraat Mühendisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarla ve bahçe ürünleri ile hayvancılık konularına mühendislik teknolojisinin uygulanması hakkında tavsiye ve çalışmalarda bulunan, tarım makineleri ve teçhizatının dizaynını yapan, imalatını, inşaat ve tesis edilmesini planlayan ve denetleyen kişidir.

Ziraat Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Ziraat Mühendisi Maaşları

Ziraat Mühendisi maaşı ortalama aylık 4.060 - TL’dir. En düşük maaşı 3.500 -TL, En yüksek ise 7.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Ziraat Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Lisans seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Ziraat Mühendisi Ne İş Yapar?

Ziraat Mühendisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazinin bakımını yaptırarak ekime hazır hale gelmesini sağlayıp hangi cins ekim yapılacağına karar vermek,

b) Ekim alanlarının toprak analizlerini ve suların kalitesini laboratuvarda tespit etmek,

c) Toprak numunelerinin kurutulmalarına ve dövülerek elenmesine nezaret etmek,

d) Toprağın ana besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun bitkilerce alınabilir miktarlarını laboratuvarda tespit etmek,

e) Toprağın gübre durumunu belirleyerek ilgililere gönderip gübrelenmesini sağlamak,

f) Ekim alanlarında bulunan kuyulardaki suları analiz ederek arazinin sulanmasını sağlamak,

g) Bitkilerin ilaçlanmasını sağlamak ve hasat zamanına karar vermek,

h) Büyükbaş ve kümes hayvanlarının bakım beslenme ve üretme işlerinin yürütülmesini sağlamak,

i) Süt sığırcılığında suni tohumlama projesini yürütmek, hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalarda veteriner hekimle işbirliği yapmak,

j) Büyükbaş hayvanları yaş ve cinslerine göre gruplandırıp verimli sıhhatli ve damızlık değeri yüksek olan hayvanları seleksiyona tabi tutmak,

k) Tavukların civcivlik döneminden piliç ve tavuk oluncaya kadar rasyonel beslenmelerini sağlamak,

l) Çiftlik binaları, elektrik hizmetleri, mahsul işleme ve diğer çiftlik tesislerinin genel kuruluş esasını tespit ve bunların inşasını kontrol etmek,

m) Sulama, drenaj, sel ve akarsulara karşı inşa edilecek kontrol sistemlerini planlaştırıp bunların inşasına nezaret etmek,

n) Pompalar ve sulama teçhizatı, harman ve harman dövme makineleri, sabanlar, ilaçlama vaporizatörleri gibi ziraat makinelerinin projelerini hazırlayıp geliştirmek ve bunların imal ve montaj işlerine nezaret etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Ziraat Mühendisi Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Ziraat Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ziraat Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2132.19 olarak belirlenmiştir

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