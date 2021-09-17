Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maç programı belli oldu mu? | 28-29-30 Eylül tarihlerinde oynanacak maçların başlama saatleri ne?Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maç programı belli oldu! İşte 28-29-30 Eylül'de oynanacak maçlar...Son dakika | Fransa, Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdıABD sivilleri vurdu mu? ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie'den flaş itirafTwitter, emoji ile tepki verme özelliğini geri çekti!Twitter emoji ile tepki verme özelliğini kaldırdı mı? | Twitter emoji ile tepki verme özelliğini neden kaldırdı?Ümit Solak kimdir? | Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak nereli?Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu'Koronavirüs aşısı testislerde şişme yapıyor' demişti! Gelen tepkiler sonrası ünlü oyuncu Rose McGowan'dan Nicki Minaj'a destek17 Eylül 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maç programı belli oldu! İşte 28-29-30 Eylül'de oynanacak maçlar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun web sitesinde Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maç programı açıklandı. İşte 28-29-30 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlar ilişkin bilgiler...

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maç programı belli oldu! İşte 28-29-30 Eylül'de oynanacak maçlar...

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakaları programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yayımlandı. Saha bilgisi boş bırakılan maçların hangi statlarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.

İşte 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde oynanacak maçların programı:

28 Eylül Salı:

13.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor (Doğukent)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi)

14.30 Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor (Gazi)

15.00 Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor (Derince)

15.30 Edirnespor-Çatalcaspor (Edirne 25 Kasım)

19.00 İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor (Mersin)

29 Eylül Çarşamba:

13.00 Çankaya-Ofspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

14.00 Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Hopa İlçe)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor (Kelkit İlçe)

14.00 Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yomra İlçe)

14.00 Ağrı 1970-Kuşadasıspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

14.00 Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Fatsa İlçe)

14.30 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa (Aksaray Dağılgan)

14.30 Çarşambaspor-Altındağspor (Çarşamba Şehir)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor (Şile İlçe)

15.00 Bergama Belediyespor-Sancaktepe (Menemen İlçe)

15.30 Hendekspor-52 Orduspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Esenler Erokspor-Osmaniyespor (Esenler Erokspor)

30 Eylül Perşembe:

13.00 Mardin 1969-Gümüşhanespor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Iğdır Futbol Kulübü-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Stat henüz açıklanmadı)

14.30 Hacettepe-Kahta 02 (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

15.30 Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kütahya Dumlupınar)

19.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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