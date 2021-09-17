Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakaları programı ile ilgili açıklama geldi. Bu kapsamda Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maç programı belli oldu mu? | 28-29-30 Eylül tarihlerinde oynanacak maçların başlama saatleri ne? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU MU?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun web sitesinde Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maç programı açıklandı. Saha bilgisi boş bırakılan maçların hangi statlarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.

28 - 29 - 30 EYLÜL TARİHLERİNDE OYNANACAK MAÇLARIN BAŞLAMA SAATLERİ NE?

İşte 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde oynanacak maçların programı:

28 Eylül Salı:

13.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor (Doğukent)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi)

14.30 Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor (Gazi)

15.00 Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor (Derince)

15.30 Edirnespor-Çatalcaspor (Edirne 25 Kasım)

19.00 İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor (Mersin)

29 Eylül Çarşamba:

13.00 Çankaya-Ofspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

14.00 Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Hopa İlçe)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor (Kelkit İlçe)

14.00 Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yomra İlçe)

14.00 Ağrı 1970-Kuşadasıspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

14.00 Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Fatsa İlçe)

14.30 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa (Aksaray Dağılgan)

14.30 Çarşambaspor-Altındağspor (Çarşamba Şehir)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor (Şile İlçe)

15.00 Bergama Belediyespor-Sancaktepe (Menemen İlçe)

15.30 Hendekspor-52 Orduspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Esenler Erokspor-Osmaniyespor (Esenler Erokspor)

30 Eylül Perşembe:

13.00 Mardin 1969-Gümüşhanespor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Iğdır Futbol Kulübü-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Stat henüz açıklanmadı)

14.30 Hacettepe-Kahta 02 (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

15.30 Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kütahya Dumlupınar)

19.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)