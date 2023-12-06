Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da ilk gün tur atlayan takımlar belli oldu, İşte tur atlayan takımlar Her yıl büyük çekişmelerin ve sürprizlerin yaşandığı Ziraat Türkiye Kupası'nda bu yılda heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne oluyor. kupanın 4. tur ilk gün maçlarında tur atlayan takımlar belli oldu.