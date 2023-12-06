Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da ilk gün tur atlayan takımlar belli oldu, İşte tur atlayan takımlar

Her yıl büyük çekişmelerin ve sürprizlerin yaşandığı Ziraat Türkiye Kupası'nda bu yılda heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne oluyor. kupanın 4. tur ilk gün maçlarında tur atlayan takımlar belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da ilk gün tur atlayan takımlar belli oldu, İşte tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun ilk gününde ev sahibi takımlar tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. 5 Süper Lig ekibinin de mücadele ettiği bu turda, ev sahibi takımlar 5. tura yükselme başarısı gösterdi. Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu turda yarın 16 karşılaşma oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR İLK GÜN TUR ATLAYAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Kupada bugün oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor: 2-1

Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor: 3-1

Pendikspor - Isparta 32 Spor: 5-3

Antalyaspor - Kepez Spor: 6-1

Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor: 3-0

Alanyaspor - Kocaelispor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da ilk gün tur atlayan takımlar belli oldu, İşte tur atlayan takımlar

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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