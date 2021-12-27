Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Adana Demirspor – Ankaraspor canlı izle | Adana Demirspor – Ankaraspor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Adana Demirspor ile Ankaraspor’un karşı karşıya geldiği mücadeleyi izlemek isteyenler için Adana Demirspor – Ankaraspor canlı izle | Adana Demirspor – Ankaraspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR – ANKARASPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Adana Demirspor ile Ankaraspor arasındaki maç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Yeni Adana Stadyumu’nda saat 17.30’da başladı.

Zorlu maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetiyor. Birincioğlu’nun yardımcılıklarını ise Salih Mazlum Dedeş ve Ata Yıldırım yapıyor.

ADANA DEMİRSPOR – ANKARASPOR CANLI İZLE

ADANA DEMİRSPOR – ANKARASPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Adana Demirspor ile Ankaraspor arasındaki maç, A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR – ANKARASPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ