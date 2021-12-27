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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Adana Demirspor – Ankaraspor canlı izle | Adana Demirspor – Ankaraspor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor ile Ankaraspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Adana Demirspor – Ankaraspor canlı izle | Adana Demirspor – Ankaraspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Adana Demirspor – Ankaraspor canlı izle | Adana Demirspor – Ankaraspor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Adana Demirspor ile Ankaraspor’un karşı karşıya geldiği mücadeleyi izlemek isteyenler için  Adana Demirspor – Ankaraspor canlı izle | Adana Demirspor – Ankaraspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ADANA DEMİRSPOR – ANKARASPOR CANLI İZLE 

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Adana Demirspor  ile Ankaraspor  arasındaki maç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Yeni Adana Stadyumu’nda saat 17.30’da başladı.

Zorlu maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetiyor. Birincioğlu’nun yardımcılıklarını ise Salih Mazlum Dedeş ve Ata Yıldırım yapıyor.

ADANA DEMİRSPOR – ANKARASPOR CANLI İZLE 

ADANA DEMİRSPOR – ANKARASPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Adana Demirspor  ile Ankaraspor  arasındaki maç, A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR – ANKARASPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 ADANA DEMİRSPOR İLK 11
39. VEDAT KARAKUŞ
4. SEMİH GÜLER
6. KAAN KANAK
8. SİNAN KURT
10. YOUNES BELHANDA
11. BABAJIDE DAVID AKINTOLA
17. METEHAN MİMAROĞLU
19. LUCAS NAHUEL CASTRO
20. OSMAN TARIK ÇAMDAL
23. YUNUS AKGÜN
95. JOHER KHADIM RASSOUL
 Yedekler
35. FERHAT KAPLAN
5. SAMET AKAYDİN
16. İZZET ÇELİK
22. JONAS SVENSSON
30. EMRECAN UZUN
88. GÖKHAN İNLER
90. BENJAMİN FERNAND LUCIEN FRANCOİS STAMBOULI
92. OSMAN KAYNAK
96. EMİRCAN ATAŞ
97. ENES ERDEM
 Teknik Sorumlu
VINCENZO MONTELLA
 
 ANKARASPOR İLK 11
41. METİN EROL
5. GÖKHAN KURUMUŞ
93. RECEP YEMİŞCİ
3. OKTAY KANCI
2. ENES ELİAÇIK
8. FURKAN ÇİL
23. OĞUZHAN EFE YILMAZ
28. ERDAL ÖZTÜRK
20. ŞAHİN FISTIKCI
7. ERDEM ÇETİNKAYA
19. YUSUF BUĞRA KOŞAL
 Yedekler
12. YUSUF KARAYEL
35. KADİR YAZICI
6. BARIŞ ZEREN
14. SEMİH ÜSTÜN
27. MEHMET YİĞİT
30. MERT SİNAN PEKESEN
11. EREN KELEŞ
24. ALAETTİN BATUHAN TUR
81. FAHRETTİN BERK YILMAZ
97. FURGAN POLAT
 Teknik Sorumlu
Tayfun Altuntaş
Editör
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