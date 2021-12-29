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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Sivasspor – MKE Ankaragücü canlı izle | Sivasspor – MKE Ankaragücü maçı A SPOR canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Sivasspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Sivasspor – MKE Ankaragücü canlı izle | Sivasspor – MKE Ankaragücü maçı A SPOR canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Sivasspor – MKE Ankaragücü canlı izle | Sivasspor – MKE Ankaragücü maçı A SPOR canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Sivasspor  ile MKE Ankaragücü’nün karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Sivasspor – MKE Ankaragücü  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

SİVASSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Sivasspor  ile MKE Ankaragücü  arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 17.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşek’in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan yapıyor.

SİVASSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ CANLI İZLE

SİVASSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Sivasspor  ile MKE Ankaragücü  arasındaki maç A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 SİVASSPOR İLK 11
25. MUAMMER ZÜLFİKAR YILDIRIM
77. AHMET OĞUZ
88. CANER OSMANPAŞA
14. SAMBA CAMARA
3. UĞUR ÇİFTÇİ
24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE
76. FAYCAL FAJR
20. KEREM ATAKAN KESGİN
17. ERDOĞAN YEŞİLYURT
16. PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA
90. LEKE SAMSON JAMES
 Yedekler
35. ALİ ŞAŞAL VURAL
81. EMRE SATILMIŞ
62. ÖZKAN YİĞİTER
5. ISAAC COFIE
98. MUHAMMED EMİN ERGİN
96. MEHMET ALBAYRAK
97. ARDA KESER
30. VOLKAN EGRİ
8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE
9. MUSTAPHA YATABARE
 Teknik Sorumlu
RIZA ÇALIMBAY
 
 MKE ANKARAGÜCÜ İLK 11
99. BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ
20. ALPEREN BABACAN
4. ERDİ DİKMEN
17. YASİN GÜRELER
25. ULAŞ YILMAZ
6. ŞAHVERDİ ÇETİN
92. AATIF CHAHECHOUHE
12. OMOGBOLAHAN GREGORY ARIYIBI
29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU
91. MEHMET MURAT UÇAR
77. CEM EKİNCİ
 Yedekler
66. MERT TOPUZ
90. SİNAN OSMANOĞLU
5. ABDULLAH DURAK
23. ALİ KAAN GÜNEREN
10. HASAN HÜSEYİN ACAR
21. MUHAMMED YASİR KARABAY
19. GHAYAS ZAHID
79. ATAKAN DAMA
80. SITKI FERDİ İMDAT
89. ARDA KUMRU
 Teknik Sorumlu
NECATİ ERKMEN
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