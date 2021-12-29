Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Sivasspor – MKE Ankaragücü canlı izle | Sivasspor – MKE Ankaragücü maçı A SPOR canlı yayın izle linki
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Sivasspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Sivasspor – MKE Ankaragücü canlı izle | Sivasspor – MKE Ankaragücü maçı A SPOR canlı yayın izle linki haberimizde...
Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Sivasspor ile MKE Ankaragücü’nün karşı karşıya geleceği, maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için “Sivasspor – MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar…
SİVASSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 17.00’da başladı.
Zorlu maçı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşek’in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan yapıyor.
SİVASSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ CANLI İZLE
SİVASSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
SİVASSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ