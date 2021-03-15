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Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler de Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI, BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde oynanacak olan Beşiktaş - İstanbul Başakşehir maçı 16 Mart Salı günü ( bu akşam)  Vodafone Park'ta oynanacak. A Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek olan maç saat 20.45'de başlayacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak. 

Tek maç usulü üzerinden oynanacak olan maçta eşitlik bozulmazsa, uzatmalar oynanacak. Uzatma sonunda da beraberlik bozulmazsa, seri penaltı atışlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselecek takım belli olacak. 

Finale çıkacak takım Fravport - TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. 

BEŞİKTAŞ- BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Başakşehir: Mert, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay, Youssouf, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.

BEŞİKTAŞ- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE

Beşiktaş- Başakşehir maçını canlı izlemek için tıklayınız.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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