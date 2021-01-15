Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bugün yapılacak olan çeyrek final ve yarı final kura çekimi ile eşleşmeler belli oldu. Birçok futbolseverin merakında bulunan çeyrek final ve yarı final maçlarının ne zaman oynanacağı konusuna haberimizde değindik. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman 2021? İşte detaylar...

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Çeyrek Final turunda müsabakalar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek Final eşleşmelerinin ardından Yarı Final eşleşmeleri de kura ile belirlenecek.

Son 16 Turu’ndan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, Yarı Final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.

EŞLEŞMELER

Çeyrek Final

Sivasspor - Antalyaspor

Galatasaray - Alanyaspor

Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Başakşehir

Olası Yarı Final Eşleşmeleri

Sivasspor - Antalyaspor / Galatasaray - Alanyaspor

Konyaspor - Beşiktaş / Fenerbahçe - Başakşehir