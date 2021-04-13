Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman 2021? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi ve hangi statta oynanacağı TFF tarafından duyuruldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman 2021? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A+ A-

Koronavirüs salgının gölgesinde gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanın sona ereceği final maçının tarihi belli oldu. TFF maçın oynanacağı zamanı, stadyum ve kanal bilgisini yaptığı bilgilendirme ile duyurdu. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2021? Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final maçının 18 Mayıs Salı günü oynanacağını duyurdu. BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Beşiktaş ile Antalyaspor arasında 18 Mayıs Salı günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı İzmir’deki Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak. Saat 20.45'de başlayacak olan mücadelenin ATV veya A Spor kanalından naklen yayınlanması bekleniyor. TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi. pic.twitter.com/juS9TYG5n3 — TFF (@TFF_Org) April 13, 2021 Tayfun Altuntaş Editör ziraat türkiye kupasıFraport-tav Antalyaspor