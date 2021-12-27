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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa 5 – 3 Kocaelispor | Maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında Kocaelispor'a 5-3 üstünlük sağlayan Kasımpaşa son 16 Turu'na yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa 5 – 3 Kocaelispor | Maç sonucu

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Kasımpaşa ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

4. dakikada Travinik'in pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Ahmet Engin, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içindeki Mortadha arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0.

39. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Korner atışı sonrası Kasımpaşa savunması topu çıkarmaya çalışırken, ceza sahası girişinde meşin yuvarlağı karşılayan Omolo'nun şutunda top Varga'nın eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Benhur Keser, skoru eşitledi: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa 5 – 3 Kocaelispor | Maç sonucu

49. dakikada Kasımpaşa skoru 2-1 yaptı. Eysseric'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ahmet Emin Engin, ceza sahası dışından şutunu çekerken, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiyi geçti: 2-1.

68. dakikada Kocaelispor skoru eşitledi. Omolo'nun orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Pereira, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2 beraberlikle sona erdi.

101. dakikada Kasımpaşa'nın üçüncü golü geldi. Donk'un pası sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Tarık Serbest'in uzaktan şutunda, top ağlarla buluştu: 3-2.

105. dakikada soldan gelen ortada Hajradinovic'in ceza sahası içindeki vuruşu savunmaya çarparak sol çizgiye yakın noktada Eren Elmalı'nın önünde kaldı. Kasımpaşalı oyuncunun sert ortasında Alpay Çelebi'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kaleye girdi: 4-2.

110. dakikada Kocaelispor farkı bire indirdi. Savunmadan atılan uzun pasta ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Benhur Keser, Donk'tan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-3.

116. dakikada Kasımpaşa'nın 5. golü geldi. Umut Bozok'la paslaşarak ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, rakipleriyle girdiği mücadelede topu kaybetmedi ve yakın mesafeden düzgün bir vuruşla golünü attı: 5-3.

Karşılaşmayı 5-3 kazanan Kasımpaşa, adını son 16 turuna yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa 5 – 3 Kocaelispor | Maç sonucu

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 106 Hasan Emre Yeşilyurt), Travnik (Dk. 46 Eysseric), Hajradinovic, Mortadha (Dk. 91 Feyzi Yıldırım), Ahmet Emin Engin (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Varga (Dk. 46 Umut Bozok)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Semih Karadeniz, Diogo Aleksis Özçakmak, Alpay Çelebi, Atila Turan, Mandjeck (Dk. 103 Dilaver Güçlü), Omolo (Dk. 104 Mevlüt Çelik), Pereira, Yiğitali Bayrak (Dk. 77 Mehmet Taş), Benhur Keser, Diop (Dk. 87 Kubilay Yavuz)

Goller: Dk. 4 Mortadha, Dk. 49 Ahmet Emin Engin, Dk. 101 Tarkan Serbest, Dk. 105 Alpay Çelebi (Kendi kalesine), Dk. 116 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 40 (Penaltıdan) ve 110 Benhur Keser, Dk. 68 Pereira (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Pereira (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Varga, Dk. 84 Eren Elmalı, Dk. 86 Mortadha, Dk. 96 Donk, Dk. 108 Hasan Emre Yeşilyurt (Kasımpaşa), Dk. 70 Semih Karadeniz (Kocaelispor)

  
Tayfun Altuntaş
Editör
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