Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu!
Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda geride kalan turların ardından heyecan son 16 turu ile devam edecek. Geriye kalan 16 takımın eşleşmesini belirleyen kura çekimi de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
İşte son 16 turundaki eşleşmeler:
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
Vavacars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
Altaş Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe
VAR SİSTEMİ GELECEK
Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı.
Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finalde mücadele edecek.