Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda geride kalan turların ardından heyecan son 16 turu ile devam edecek. Geriye kalan 16 takımın eşleşmesini belirleyen kura çekimi de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

İşte son 16 turundaki eşleşmeler:

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

Vavacars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe

VAR SİSTEMİ GELECEK

Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı.

Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finalde mücadele edecek.