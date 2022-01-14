Pandemi döneminde "mesafe"ye dikkat çekti, kendisi mesafeleri alt üst etti! İngiltere Başbakanı Boris Jahnson'un "erotik dans"ı sosyal medyayı salladı!Doğan Deniz Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Eşi kim? Evli mi?Aşk Mantık İntikam Çınar diziden ayrılıyor mu? Burak Yörük Aşk Mantık İntikam dizisinden neden ayrılıyor?Türk lirasına destek olmak için doların turşusunu kurdu! "Bunun anca turşusu olur"2022 Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210749Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel diziden ayrılıyor mu? Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisinden neden ayrılıyor?Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu!Muhat ne demek, TDK'ya göre Muhat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?AK Parti Milletvekili Mustafa Karahocagil, Enes Kara'nın intiharına "Dış güçlerin oyunu" dediNur Tuğba Namlı eşi Mustafa Namlı kimdir? Ne iş yapıyor? Kaç yaşında? nereli?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu!

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu!

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda geride kalan turların ardından heyecan son 16 turu ile devam edecek. Geriye kalan 16 takımın eşleşmesini belirleyen kura çekimi de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu!

İşte son 16 turundaki eşleşmeler:

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

Vavacars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu!

VAR SİSTEMİ GELECEK

Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı. 

Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finalde mücadele edecek.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT