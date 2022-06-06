Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor ilk transferini yaptı! Murat Paluli ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Ahmet Oğuz'un İttifak Holding Konyaspor ile sözleşme imzalaması sonrası bu bölgeye takviye yapmak isteyen Demir Grup Sivasspor, son olarak Göztepe forması giyen Murat Paluli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

MECNUN OTYAKMAZ:"ÖNEMLİ MAÇLAR OYNAYACAĞIZ"

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Murat Paluli’ye kulübümüze hoş geldin diyoruz. Önümüzde çok önemli maçlarımız var, ülkemizi temsil edeceğimiz karşılaşmalar oynayacağız. Dolayısıyla çok önemli bir mevki.” dedi.

Otyakmaz, Paluli’nin takımımıza çok önemli katkılarının olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Murat Paluli ise büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

MURAT PALULİ: "AVRUPA KUPALARI VE LİGDE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ"

Kırmızı-beyazlı ekibin hedeflerine katkı sunmak istediğini dile getiren Murat Paluli, “Sivasspor camiası olarak Avrupa Kupaları’nda ve ligde başarılı olmak istiyoruz.” ifadesini kullandıç

Konuşmaların ardından Murat Paluli, kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.