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Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Sivasspor – Fatih Karagümrük maçı A Spor HD canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Sivasspor – Fatih Karagümrük maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı çeyrek final aşamaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Sivasspor ile Fatih Karagümrük maçı futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. BU doğrultuda maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Sivasspor – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Sivasspor – Fatih Karagümrük maçı A Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde... 

SİVASSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç, 2 Mart 2022 Çarşamba günü Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'da başladı. Zorlu maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Samet Çavuş yapıyor.

SİVASSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

SİVASSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Sivasspor – Fatih Karagümrük maçı A Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SİVASSPOR İLK 11

35. ALİ ŞAŞAL VURAL
17. ERDOĞAN YEŞİLYURT
4. AARON CHRISTOPHER BILLY ONDELE APPINDANGOYE
14. SAMBA CAMARA
58. ZİYA ERDAL
5. ISAAC COFIE
37. HAKAN ARSLAN
11. JORGE FELIX MUNOZ GARCIA
8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE
7. MAX ALAIN GRADEL
9. MUSTAPHA YATABARE

FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11

2. EMILIANO VIVIANO
30. SALİH DURSUN
4. DAVIDE BIRASCHI
86. BURAK BEKAROĞLU
88. CANER ERKİN
23. KRISTIJAN BISTROVIC
6. LUCAS RODRIGO BIGLIA
94. ABDOULAYE TOURE
10. JAKUP JİMMY DURMAZ
16. FABIO BORINI
7. AHMED MUSA

Bölge Gündem Editör Ekibi
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