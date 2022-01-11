Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlardan sonra birçok takım elenerek kupaya veda ederken geriye 16 takım kaldı. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan bu müsabakaları merakla bekleyen taraftarlar eşleşmeleri belirleyecek olan kura çekimini bekliyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman, hangi kanalda 2022? Son 16 turu hangi tarihte oynanacak? İşte cevaplar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA 2022?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 14 Ocak 2022 Cuma günü yapılacak. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre saat 11.30'da başlayacak olan kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Kura çekiminin A Spor ekranlarından izleyicilere şifresiz olarak yayınlanacağı ifade ediliyor.

SON 16 TURU HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Son 16 turunda oynayacak takımlar ise şu şekilde:

Seri başı takımlar: Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor, Hatayspor, Alanyaspor, Karagümrük, Gaziantep FK

Seri başı olmayan takımlar: Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Kayserispor, Adana Demir, Denizlispor, Bandırmaspor