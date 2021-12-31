Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 büyüklerin de dahil olduğu 5. tur aşaması tek maç üzerinden yapılan karşılaşmalar ile tamamladı. 4 büyüklerden Galatasaray bu turda turnuvaya veda ederken diğer takımlar ise yoluna devam etti. Bunun üzerine ise internet arama motorlarında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları tamamlandı ve son 16 turuna adını yazdıran takımlar belirlendi. Buna göre son 16 turunda mücadele edecek takımlar tek maç eleme usulü ve seri başı takımların sahasında oynanacak müsabakalar 8-10 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Turnuvanın diğer turlarının oynanacağı tarihler ise şu şekilde:

Çeyrek final: 1-3 Mart 2022

Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022

Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022

Final: 26 Mayıs 2022

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmaların ardından geriye 16 takım kaldı. Bu takımlardan 8 tanesi seri başı olmaya hak kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırmayı başaran seri başı olan ve olmayan takımlar ise şu şekilde:

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Trabzonspor

Beşiktaş

Fenerbahçe

Sivasspor

Hatayspor

Alanyaspor

Karagümrük

Gaziantep FK

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Göztepe

Konyaspor

Kasımpaşa

Antalyaspor

Kayserispor

Adana Demir

Denizlispor

Bandırmaspor