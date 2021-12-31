Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları tamamlandı. Peki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Cevaplar haberimizde...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 büyüklerin de dahil olduğu 5. tur aşaması tek maç üzerinden yapılan karşılaşmalar ile tamamladı. 4 büyüklerden Galatasaray bu turda turnuvaya veda ederken diğer takımlar ise yoluna devam etti. Bunun üzerine ise internet arama motorlarında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları tamamlandı ve son 16 turuna adını yazdıran takımlar belirlendi. Buna göre son 16 turunda mücadele edecek takımlar tek maç eleme usulü ve seri başı takımların sahasında oynanacak müsabakalar 8-10 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Turnuvanın diğer turlarının oynanacağı tarihler ise şu şekilde:
Çeyrek final: 1-3 Mart 2022
Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022
Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022
Final: 26 Mayıs 2022
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmaların ardından geriye 16 takım kaldı. Bu takımlardan 8 tanesi seri başı olmaya hak kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırmayı başaran seri başı olan ve olmayan takımlar ise şu şekilde:
SERİ BAŞI TAKIMLAR
Trabzonspor
Beşiktaş
Fenerbahçe
Sivasspor
Hatayspor
Alanyaspor
Karagümrük
Gaziantep FK
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Göztepe
Konyaspor
Kasımpaşa
Antalyaspor
Kayserispor
Adana Demir
Denizlispor
Bandırmaspor