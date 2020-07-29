Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor maç sonucu | Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı, 25. dakikada Sörloth’un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Abdülkadir Ömür'ün gelişine vurarak attığı gol ve 90+10'da Sörloth'un attığı gol sonucunda Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor kupayı kazandı.

Finalde Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, tarihindeki 9. Türkiye Kupası zaferini elde etmiş oldu.

Trabzonspor toplamda 9.kez kupayı kazandı ve en çok kazanan ikinci takım Beşiktaş'ı yakaladı. Bu alanda 18 kupası bulunan Galatasaray ilk sırada Beşiktaş'ı ile Trabzonspor ise 9'ar kupayla ikinci sırada yer aldılar

TRABZONSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası dışında topu alan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

8. dakikada sol taraftan Guilherme’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Campi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sörloth’un şutunu kaleci Marafona oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Guilherme’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL! 25. dakikada sol tarafta topla buluşan Sörloth’un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Abdülkadir Ömür gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sörloth’un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

53. dakika Alanyaspor'da Cisse topla buluşmak üzereyken son anda ayak koyan Campi tehlikeyi önledi.

64. dakika Trabzonspor gole çok yaklaştı. Pereira'nın sağ kanattan yaptıpı ortasına uzak köşede kafayı vuran Bilal'in şutu az farkla auta gitti.

77. dakika Trabzonspor'da Novak bir sakatlık geçirdi. Tedavisi saha içinde gerçekleştirilen Novak maça devam edemedi. Sedyeyle ambulansa götürülen Novak'ın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

GOL! 90+10: Trabzonspor'da son sözü Alexander sörloth söyledi: 2-0!

TRABZONSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de başlayan Badou Ndiaye'yi yedeğe çekerken, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Guilherme'yi sahaya sürdü.

Bordo-mavili ekip maça Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme ve Sörloth ile başladı.

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA 10 DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre kadroda 10 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendikleri müsabakada yedek ağırlıklı bir kadro tercih eden Bulut, Trabzonspor ile oynadıkları kupa finalinde as oyunculara görev verdi.

Aytemiz Alanyaspor'un Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolculardan sadece Cisse, Trabzonspor maçının başlangıç kadrosunda bulundu.

Akdeniz ekibinin ilk 11'inde Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Bakasetas, Efecan Karaca, Junior Fernandes ve Cisse yer aldı.