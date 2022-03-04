Akrep Nalan kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Akrep Nalan'ın biyografisi...İki eşi olan ve "İyi geçinirler" diyen Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! Kameralar umrunda bile olmadı!Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda?Akrep Nalan Füsun Nalan Açın'dan kahreden haber! Hayatını kaybetti!Abdurrahman Dilipak, yeni yazısıyla ortalığı birbirine katacak! "Karınıza, kızınıza bakın! Bu gidiş nereye?"Gato ne demek, TDK'ya göre Gato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Burç özellikleri neye göre belirlenir? Burçlar nasıl belirlenir?Shakhtar Donetsk'in antrenörü savaşta öldürüldü! Rus kurşunlarının hedefi oldu!Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıEmre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Hakkında yakalama kararı çıkan olayların kadını Yağmur Sarnıç kayıplara karıştı!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının oynanmasının ardından akıllara Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? sorusu geldi. Peki 4 takımın mücadele edeceği yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda?

Türk futbolunda Süper Lig'in ardından merakla beklenen ve takip edilen bir diğer organizasyon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Bunun üzerine Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? sorusu araştırılmaya başlandı. TFF'nin yayımladığı kural listesine göre yarı final karşılaşmaları çift maç eleme sistemine göre oynanacak. Peki Yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 8 takım kıyasıya bir mücadeleye girdi. Bunun üzerine rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkmaya hak kazanan 4 takımın eşleşmeleri de belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri: 

Trabzonspor - Kayserispor

Alanyaspor - Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yarı finalde karşı ya gelecek. Yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final aşamaları için henüz hangi kanalda yayın yapacağı bilgisi paylaşılmazken, önceki turlar ve geçmiş yıllara bakıldığında maçların A Spor veya ATV kanalından yayınlanması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT