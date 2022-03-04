Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda?

Türk futbolunda Süper Lig'in ardından merakla beklenen ve takip edilen bir diğer organizasyon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Bunun üzerine Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? sorusu araştırılmaya başlandı. TFF'nin yayımladığı kural listesine göre yarı final karşılaşmaları çift maç eleme sistemine göre oynanacak. Peki Yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 8 takım kıyasıya bir mücadeleye girdi. Bunun üzerine rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkmaya hak kazanan 4 takımın eşleşmeleri de belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:

Trabzonspor - Kayserispor

Alanyaspor - Sivasspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yarı finalde karşı ya gelecek. Yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final aşamaları için henüz hangi kanalda yayın yapacağı bilgisi paylaşılmazken, önceki turlar ve geçmiş yıllara bakıldığında maçların A Spor veya ATV kanalından yayınlanması bekleniyor.