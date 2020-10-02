Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turları belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turu kuraları çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu, kuralar ile ilgili açıklama yayımladı.

Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün Madde 2/A/a/2 ve Madde 2/A/b/2 maddelerine istinaden Ziraat Türkiye Kupası 1. ve 2. Eleme Turu eşleşmeleri Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop nezaretinde belirlendi.

Misli.com 3. Lig'den 42 takımın katılacağı 1. Eleme Turu ile Misli.com 3. Lig'de diğer 25 takım ve 1. Eleme turunu geçen 21 takım olmak üzere toplam 46 takımın yer alacağı 2. Eleme Turu kuralarının çekimine Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak 1. Eleme Turu müsabakaları 13-14 ve 15 Ekim, 2. Eleme Turu maçları da 20-21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası programına göre Misli.com 3. Lig programında yapılacak değişiklikler gün içerisinde duyurulacak.

1. TUR EŞLEŞMELERİ

Şile Yıldızspor - Modafen

Arnavutköy Belediyespor - Çengelköy

Yalovaspor - Halide Edip Adıvarspor

1877 Alemdağspor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Tekirdağspor - Bayrampaşa

Belediye Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor

Bergama Belediyespor - Manisaspor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gölcükspor

Altındağspor - Çankaya FK

Tokatspor - Erbaaspor

Çarşambaspor - Yozgatspor 1959

52 Orduspor - Arhavispor

Fatsa Belediyespor - Yomraspor

Mardin Fosfatspor - Siirt İl Özel İdaresi

Elazığ Karakoçan FK - Batman Petrolspor

Kozanspor - Kahta 02 Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor

İçel İdmanyurdu - Ceyhanspor

İskenderun FK - Payasspor

Alanya Kestelspor - Karaman Belediyespor

Isparta 32 Spor - Kemerspor 2003

2. TUR EŞLEŞMELERİ

Çatalspor - Şile Yıldızspor / Modafen

Büyükçekmece Tepecikspor - 1877 Alemdağspo r/ Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Tekirdağspor / Bayrampaşa - Silivrispor

Sultanbeyli Belediyespor - Yalovaspor / Halide Edip Adıvarspor

Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediyespor / Çengelköy

Belediye Kütahyaspor /Bursa Yıldırımspor - Darıca Gençlerbirliği

Karşıyaka - Bergama Belediyespor / Manisaspor

Bucaspor 1928 - Somaspor

Belediye Derincespor - Altındağspor / Çankaya FK

Kırıkkale Büyük Anadoluspor / Gölcükspor - Düzcespor

Tokatspor / Erbaaspor - Çarşambaspor / Yozgatspor 1959

Ağrı 1970 Spor - 52 Orduspor / Arhavispor

1954 Kelkit Belediyespor - Artvin Hopaspor

Ofspor - Fatsa Belediyespor / Yomraspor

Elazığ Karakoçan FK / Batman Petrolspor - Diyarbekirspor

Cizrespor - Mardin Fosfatspor / Siirt İl Özel İdaresi

Nevşehir Belediyespor - Kozanspor / Kahta 02 Spor

68 Aksaray Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor / Adıyaman 1954 Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor - Osmaniyespor

İçel İdmanyurdu / Ceyhanspor - İskenderun FK / Payasspor

Muğlaspor - Kızılcabölükspor

Fethiyespor - Nazilli Belediyespor

Isparta 32 Spor / Kemerspor 2003 - Alanya Kestelspor / Karaman Belediyespor