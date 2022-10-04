Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın rakibi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belirlendi. Sarı kırmızılı takımın rakibi de belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın rakibi

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. Saat 14.00'da Orhan Saka Konferans Salonu'nda başlayan kura çekimine 68 takımın temsilcileri v Federasyon yetkilileri katıldı.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak müsabakalarda eşleşmeler belli oldu.

Buna maçlar 18-19-20 Ekim'de oynanacak.

İşte 3. Turda eşleşen takımlar:

Çorum FK - Esenler Erokspor
Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Boluspor - Fethiyespor
Samsunspor - Muş 1984
Galatasaray - Kastamonuspor

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