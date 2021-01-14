Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Yapılan kura çekimi ile çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu tamamlandı. Son 16 turunu başarıyla tamamlayan 10 takım, çeyrek final ve olası yarı finaldeki rakipleriyle eşleşti.
EŞLEŞMELER
Çeyrek Final
Konyaspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Başakşehir
Olası Yarı Final Eşleşmeleri
Sivasspor - Antalyaspor / Galatasaray - Alanyaspor
Konyaspor - Beşiktaş / Fenerbahçe - Başakşehir
ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Çeyrek Final turunda müsabakalar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek Final eşleşmelerinin ardından Yarı Final eşleşmeleri de kura ile belirlenecek.
Son 16 Turu’ndan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, Yarı Final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.