Ziraat Türkiye yarı final: Alanyaspor - Sivasspor maçı canlı izle | Alanyaspor - Sivasspor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Alanyaspor ile Sivasspor'un birbirlerine rakip olduğu müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler için Alanyaspor - Sivasspor maçı canlı izle | Alanyaspor - Sivasspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ALANYASPOR– SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki maç 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken yapıyor.

ALANYASPOR– SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

ALANYASPOR– SİVASSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki maç, A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebiliyor.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR– SİVASSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ALANYASPOR İLK 11

28. JOSE CARLOS COENTRAO MARAFONA

6. UMUT GÜNEŞ

7. EFECAN KARACA

17. WILSON BRUNO NAVAL DA COSTA ABREU EDUARDO

18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS

20. FATİH AKSOY

23. EMRE AKBABA

24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES

31. CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ

35. FURKAN BAYIR

75. TAYFUR BİNGÖL

SİVASSPOR İLK 11

35. ALİ ŞAŞAL VURAL

3. UĞUR ÇİFTÇİ

4. AARON CHRISTOPHER BILLY ONDELE APPINDANGOYE

7. MAX ALAIN GRADEL

9. MUSTAPHA YATABARE

17. ERDOĞAN YEŞİLYURT

23. FREDRIK STENSOE ULVESTAD

37. HAKAN ARSLAN

76. FAYCAL FAJR

77. AHMET OĞUZ

88. CANER OSMANPAŞA