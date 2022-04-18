Ziraat Türkiye yarı final: Alanyaspor - Sivasspor maçı canlı izle | Alanyaspor - Sivasspor maçı A Spor canlı yayın izle linki
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye yarı final: Alanyaspor - Sivasspor maçı canlı izle | Alanyaspor - Sivasspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Alanyaspor ile Sivasspor'un birbirlerine rakip olduğu müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler için Alanyaspor - Sivasspor maçı canlı izle | Alanyaspor - Sivasspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
ALANYASPOR– SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki maç 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken yapıyor.
ALANYASPOR– SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE
ALANYASPOR– SİVASSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki maç, A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebiliyor.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ALANYASPOR– SİVASSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ALANYASPOR İLK 11
28. JOSE CARLOS COENTRAO MARAFONA
6. UMUT GÜNEŞ
7. EFECAN KARACA
17. WILSON BRUNO NAVAL DA COSTA ABREU EDUARDO
18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS
20. FATİH AKSOY
23. EMRE AKBABA
24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES
31. CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ
35. FURKAN BAYIR
75. TAYFUR BİNGÖL
SİVASSPOR İLK 11
35. ALİ ŞAŞAL VURAL
3. UĞUR ÇİFTÇİ
4. AARON CHRISTOPHER BILLY ONDELE APPINDANGOYE
7. MAX ALAIN GRADEL
9. MUSTAPHA YATABARE
17. ERDOĞAN YEŞİLYURT
23. FREDRIK STENSOE ULVESTAD
37. HAKAN ARSLAN
76. FAYCAL FAJR
77. AHMET OĞUZ
88. CANER OSMANPAŞA