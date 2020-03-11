Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç özeti | Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç sonucu

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında karşılaştı.

Trabzonspor, 10. dakikada Filip Novak'ın, 30. dakikada José Sosa'nın golü ile önde giderken; ilk yarı, Yeni Malatyasporlu oyuncu Umut Bulut'un 44. dakikada attığı gol sonrası 2-1 sona erdi. İkinci yarının 55. dakikasında Anthony Nwakaeme'nin attığı gol sonucunda Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 1-3 sona erdi.

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluğa giden yolda Malatyaspor engelini 3-1'le aşan Trabzonspor, pazar günü oynayacağı Başakşehir maçı öncesi moral depoladı.

52 puana yükselen Fırtına, Başakşehir'den liderlik koltuğunu da devraldı. Hüseyin Çimşir'in ekibine hayati 3 puanı getiren goller; 10'da Novak, 30'da Sosa ve 55'te Nwakaeme'den geldi.

Malatyaspor'un tek sayısı ise 44'te Umut Bulut'tan geldi. Üst üste 9. maçından da 3 puan çıkaramayan Malatyaspor ise 25 puanla 13. sırada kaldı.

BORDO MAVİLİ EKİPTE SÖRLOTH ŞOKU

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Malatya deplasmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. 38. dakikada kendisini yere bırakan Sörltoh, 40. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

Trabzonspor'da son dakika Alexander Sörloth gelişmesi. Erteleme maçında Trabzonspor'a konuk olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. 19 gol, 6 asistle oynayan ve krallık yarışında zirvede bulunan Sörloth, mücadelenin 38. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından kendisini yere bıraktı.

Sağlık heyetinin müdahelesiyle oyuna devam eden Norveçli yıldız, 40. dakikada değişiklik işareti yaptı ve yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

Başarılı futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

3' Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki ekipte orta alanda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

4' Mitchell Donald, Abdulkadir Parmak'a yaptığı sert müdahelesi sonrasında sarı kart görüyor.

6' Jose Sosa, orta saha çizgisine yakın sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu ceza sahasına gönderiyor ancak kimse vuramıyor.

10' GOOOLL!! Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa son çizgiye iniyor ve ceza sahası içine ortalıyor. Filip Novak gelen ortaya iyi yükseliyor ve düzgün bir kafa vuruşuyla golü atıyor. BTC Türk Yeni Malatyaspor 0-1 Trabzonspor.

10' Golde asisti yapan oyuncu Jose Sosa oluyor.

12' Savunma arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Töre ofsaytta kalıyor.

14' Abdulkadir Parmak şutunu çekiyor ancak savunma kaleye gitmesine izin vermiyor.

15' Sol kanatta kazanılan korneri Gökhan Töre ön direğe ortalıyor ancak savunma topu kafayla uzaklaştırıyor.

18' Bu dakikalarda oyun oldukça tempolu oynanıyor.

20 Sol kanatta gelişen BTC Türk Yeni Malatyaspor atağında Sakıb Aytaç ceza sahasına ortalıyor ancak savunma topu kafayla uzaklaştırıyor.

22' Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı nedeni ile oyun kısa süreliğine duraklıyor.

23' Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

24' Jose Sosa sağ kanattan kazanılan korneri ön direğe ortalıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

26' Afriyie Acquah, Alexander Sörloth'a yaptığı müdahelesi sonrasında sarı kart görüyor.

29' Gökhan Töre, Trabzonspor'un kullanacağı serbest vuruşta barajı erken bozduğu gereçkesi ile sarı kart görüyor.

30' GOOOLL!! Kaleyi karşıdan gören hafif sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Jose Sosa, mükemmel bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı noktaya gönderiyor ve mükemmel bir gole imza atıyor. BTC Türk Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor.

32' Karşılaşmanın 3'te 1'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde çok az farkla ev sahibi BTC Türk Yeni Malatyaspor'un üstünlüğü bulunuyor.

36' Alexander Sörloth sakatlığı nedeni ile saha kenarında tedavi oluyor.

37' Gaston Campi, Thievy Bifouma'ya yaptığı müdahele sonrasında Trabzonspor'da sarı kart gören ilk oyuncu oluyor.

37' Alexander Sörloth tedavisini tamamlayarak oyuna dahil oluyor.

38' Ceza sahasında kafa topuna çıkarak yerde kalan Hüseyin Türkmen kısa süreli bir sakatlık yaşıyor. Oyun duraklıyor.

38' Alexander Sörloth oyuna devam edemiyor. Ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalıyor.

39' Hüseyin Türkmen'in tedavisi tamamlanıyor ve oyuna dahil oluyor.

40' Trabzonspor'da zorunlu bir oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanarak oyundan çıkan Alexander Sörloth'un yerine Badou Ndiaye giriyor.

43' Sol kanattan kazılan korneri Jose Sosa yerden ceza sahasına gönderiyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

44' GOOOLL!! Umut Bulut golü atıyor ve farkı 1'e indiriyor.

45' yapılan müdahalenin ardından ayağa kalktı ve soyunma odasına gitti.

45' Sol köşede kazanılan korneri Gökhan Töre ceza sahasına ortalıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45' Ali Palabıyık ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı sonucu; BTC Türk Yeni Malatyaspor 1-2 Trabzonspor.

46' Ali Palabıyık düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi BTC Türk Yeni Malatyaspor başlıyor.

49' İkinci yarının ilk dakikaları oldukça düşük bir tempoda geçiliyor.

51' Umut Bulut ceza sahası içine ortalıyor ancak savunma topu kafayla uzaklaştırıyor.

52' Jose Sosa sol kanatta kazanılan korneri ceza sahasına ortalıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

53' Anthony Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Badou Ndiaye sert vuruyor ancak top kaleci Fabien Farnolle'de kalıyor.

55' GOOOLL!! Caleb Ekuban'ın pasıyla ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Anthony Nwakaeme topu düzelterek sert bir vuruş yapıyor ve golü atıyor. BTC Türk Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor.

55' Golde asisti yapan oyuncu Caleb Ekuban oluyor.

58' Sağ kanatta kazanılan korneri Jose Sosa altı pas içine doğru ortalıyor ancak savunma topu kafayla uzaklaştırıyor.

58' Savunmadan seken topu kontrol eden Jose Sosa topu tekrar ceza sahasına ortalıyor, Anthony Nwakaeme kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

60' Mücadelede 60 dakika geride kalırken topla oynama yüzdesinde ev sahibi BTC Türk Yeni Malatyaspor'un üstünlüğü devam ediyor.

61' Gökhan Töre sol kanatta kazanılan korneri ceza sahasına ortalıyor ancak kaleci Uğurcan Çakır topu tek hamlede kontrol ediyor.

63' Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mitchell Donald, sert ve düzgün bir vuruş yapıyor ancak top az farkla yan ağlarda kalıyor.

64' BTC Türk Yeni Malatyaspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ghaylen Chaaleli, Umut Bulut'un yerine oyuna dahil oluyor.

68' Anthony Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür şutunu çekiyor ancak savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

68' Sağ kanatta kazanılan korneri Jose Sosa ön direğe ortalıyor ancak savunma topu kafayla uzaklaştırıyor.

69' Hakemin düdüğünden sonra topu rakibe vermeyen Filip Novak sarı kart görüyor.

71' BTC Türk Yeni Malatyaspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Thievy Bifouma çıkıyor, yerine Remi Walter oyuna dahil oluyor.

75' Sağ kanatta kazanılan korneri Abdülkadir Ömür ceza sahasına ortalıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

79' Gökhan Töre'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Sakıb Aytaç ceza sahası içi sol çaprazda dar bir açıdan gelişine vuruyor ancak kaleci Uğurcan Çakır topu tek hamlede kontrol etmeyi başarıyor.

82' Anthony Nwakaeme'nin ara pasında Jose Sosa savunma arkasına hareketleniyor ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

83' Trabzonspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Bilal Başacıkoğlu, Caleb Ekuban'ın yerine oyuna dahil oluyor.

84' Jose Sosa uzaktan kaleyi deniyor ancak top yandan auta gidiyor.

86' BTC Türk Yeni Malatyaspor'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mitchell Donald oyundan çıkıyor, yerine Erkan Kaş giriyor.

89. dakikada Nwakaeme'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Farnolle gole izin vermedi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Mina, Sakıb Aytaç, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth (Dk. 39 Ndiaye)

Goller: Dk. 10 Novak, Dk. 30 Sosa (Trabzonspor), Dk. 45 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Donald, Dk. 27 Acquah, Dk. 29 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 37 Campi (Trabzonspor)