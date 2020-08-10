Ziya Selçuk açıkladı: Birçok lise yüzde yüz doldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Giriş Sınava (LGS) kapsamında yapılan merkezsi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklanması üzerine, yeni eğitim öğretim dönemi için şimdiden iyi dileklerde bulundu. Liseye başlayacak öğrencilere şimdiden hoşgeldiniz diyen Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri kapasitesinin yüzde yüz dolduğunu açıkladı.

BAKAN SELÇUK'TAN MÜJDELİ HABER

Öğrencilerin yüzde 99'unun ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu Lisesi'ne yerleştiğini belirten Selçuk, paylaşımında "Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri %100 doldu. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin %99’u ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler." ifadelerine yer verdi.

Anadolu İmam Hatip Liselerinin doluluk oranı yüzde 99. 8 iken yerleşen örğencilerin yü

Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin yüzde 92’si ilk üç tercihinden birine yerleşirken sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısı birinci tercihine yerleşti. Yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrenciler için süreç devam ediyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 82’si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Mesleki- Teknik Anadolu lisesine yerleşti. Bu liselere yerleşen öğrencilerin sayısı 2019 yılına göre yüzde 40 arttığı belirtildi.