Ziya Selçuk duyurdu: Arnavutça seçmeli ders olacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk Eğitim Bakanı Evis Kushi ile görüştü. Görüşmede okullarda Türkçe ve Arnavutçanın seçmeli dil dersi olarak öğretilmesi konusu masaya yatırıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'mevkidaşım' diye bahsettiği Arnavutluk Eğitim Bakanı Evis Kushi görüştüğünü bildirdi.
Selçuk, '' Kushi ile ülkelerimizdeki okullarda Türkçe ve Arnavutçanın seçmeli dil dersi olarak öğretilmesi ve eğitimde başlattığımız iş birliğini ele aldık. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'i rahmetle anarak Türkçemiz için faydalı sonuçlar getirmesi dileğiyle...'' dedi.