Ziya Selçuk duyurdu: Arnavutça seçmeli ders olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'mevkidaşım' diye bahsettiği Arnavutluk Eğitim Bakanı Evis Kushi görüştüğünü bildirdi.

Selçuk, '' Kushi ile ülkelerimizdeki okullarda Türkçe ve Arnavutçanın seçmeli dil dersi olarak öğretilmesi ve eğitimde başlattığımız iş birliğini ele aldık. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'i rahmetle anarak Türkçemiz için faydalı sonuçlar getirmesi dileğiyle...'' dedi.