Ziya Selçuk: EBA Mobil Destek Araçları ile yollardayız

Pandemi sürecinde derslerini EBA'dan gören öğrencilerden evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayanlar EBA destek noktalarından faydalanabiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ''Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek.'' diyerek EBA'ya ihtiyacı olan her öğrenciye ulaşmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Bakan Selçuk şu ifadelere yer verdi;

EBA Mobil Destek Araçları ile "Yanındayız." dediğimiz her bir çocuğumuz için yollardayız.

Bazı mesafeler, hedefler terimlerle ifade edilemiyor. Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek. Destek Noktalarımızla dileyen her öğrencimizin yanı başındayız.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ziya Selçuk, ara tatilin son günü olan 15 Şubat tarihi için plan yaptıklarını açıklamıştı. Okullar ara tatilin de eklenmesi ile 3 haftalık sömestr tatiline geçen hafta girdi. Okulların kademeli olarak 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim ile başlaması bekleniyor. Uzaktan eğitim de devam edecek.

kinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.