Ziya Selçuk istifa mı etti? MEB'den jet yalanlama: Asılsızdır!

Ziya Selçuk'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medyadan takip etmiyor olması 'istifa mı ediyor?' iddialarını gündeme getirdi.

Sosyal medyada Selçuk'un Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını takipten çıkardığı söylentileri yayıldı.

İSTİFA MI EDİYOR?

Aynı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Selçuk'u takipten çıkardığı öne sürüldü. Sosyal medya kullanıcıları 'Bakan Selçuk istifa mı ediyor?' sorusunu gündeme taşıdı ve yanıt bekledi.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!

Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu. "Asılsız" başlığı ile yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirilirken, "Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.

İDDİA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan istifa iddiaları Twitter'da TT oldu. Kullanıcılar '#ZiyaSelçuklaDevam' başlığı altında bakana destek paylaşımlarında bulundu.